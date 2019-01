– Vi er ikke innstilt på å utvide regjeringen for enhver pris. Om man drar regjeringen lenger vekk fra Venstre, ser jeg ingen grunn til å stemme for plattformen, sier Hansmark til Vårt Land.

Torsdag samles landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF for å ta stilling til resultatet av regjeringsforhandlingene. Allerede tirsdag sa Hansmark til Dagbladet at han kommer til å stemme mot plattformen dersom KrF får gjennomslag for innskrenking av abortrettighetene. Det inkluderer også et forbud mot såkalt tvillingabort som flere har spådd at KrF kan få gjennomslag for.

Hansmark er én av Unge Venstres to representanter i landsstyret. Ungdomspartiets andre representant, nestleder Konstanse Løfors, har også bekreftet at hun vil stemme mot regjeringsplattformen dersom KrF får abortgjennomslag.

Onsdag ettermiddag sa Hansmark til Vårt Land at han nå vet om minst ti landsstyremedlemmer som kan komme til å stemme ned plattformen ved enhver endring av abortloven. Unge Venstre-lederen påpeker at det er de mest liberale i landsstyret han har snakket med. Venstres landsstyre består av 38 medlemmer.