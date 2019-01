I 2002 ble sønnen til en av Sveriges rikeste menn holdt fanget i en hytte. Kravet for å få ham tilbake: 8,8 millioner kroner.

Erik Westerberg (23) forberedte seg til å lese til en prøve da det ringte på døren en sommerdag i 2002. Etter det var han sporløst forsvunnet.

Ett døgn senere ble det klart at sønnen til mangemillionær Lars Westerberg, en av Sverige mest kjente næringslivstopper, var kidnappet.

– Hei pappa. Dette kommer til å høres ut som en spøk, men jeg er blitt kidnappet. Jeg tror de vil drepe meg. De ønsker masse penger, og hvis politiet blir innblandet, kommer de til å skyte meg, leste Erik Westerberg inn på en diktafon.

Fakta: Kidnapping Den britiske tenketanken Foreign Policy Centre (FPC) publiserte i 2006 en forskningsartikkel der de hevdet at økonomisk motiverte kidnappinger var en av de raskest voksende kriminelle virksomhetene. Ifølge FPC er kidnapping mest utbredt i Latin-Amerika, men også i Filippinene, enkelte deler av den tidligere Sovjetunionen og Afrika. Tenketanken estimerte i 2006 at kriminelle over hele verden tjente opp mot 4,3 milliarder kroner på kidnappinger.

Bedt om å reise til Luxembourg

Opptaket ble avspilt for faren tirsdag morgen 13. august 2002 og er gjengitt i radiodokumentaren «Kidnappingen av Erik Westerberg» fra Sveriges Radio.

Til tross for at Lars Westerberg fikk klar beskjed om ikke å kontakte politiet, gjorde han nettopp det. Deres stille jakt på kidnapperne foregikk i all hemmelighet.

Det tok ikke lang tid før de ringte familien Westerberg igjen og spilte av et nytt opptak:

– Hei pappa. Pengene skal overleveres torsdag klokken 12 i Luxembourg, utenfor Hennes & Mauritz, på den største gaten i byen. Summen skal være 1,2 millioner euro i maks 100-eurosedler, i en umerket veske uten GPS eller noe annet. Du skal komme alene. Hvis det mistenkes at politiet eller noen andre er innblandet, kommer det til å gå ille med meg.

Denne gangen tok politiet opp samtalen. Den ble senere avspilt i tingretten i Stockholm.

Svensk politi omtaler kidnappingen som godt planlagt. Faren, direktøren Lars Westerberg, ble bedt om å reise til Luxembourg for å overlevere pengene.

1,2 millioner euro i kofferten

Under rettssaken i Stockholm tingrett i 2003 ble flere samtaler mellom Lars Westerberg og kidnapperne spilt av:

– Når kan du komme? spør en av dem.

– Jeg må få tid til å ta ut kontantene, svarer den kjente næringslivsprofilen.

– Ikke noe problem. Du får et ekstra døgn av meg. Fredag klokken 12 skal du være i Luxembourg. Du skal selv komme med pengene, for Guds skyld, kom selv. Hvis du allerede har innblandet snuten eller noen andre, si fra, sier kidnapperen.

Trodde blomsterbudet kom på døren

Lars Westerberg svarte avvisende, men torsdag 15. august 2002 satte han seg på flyet til Luxembourg med to representanter fra svensk politi om bord. De reiste uten å ha åpen kontakt med næringslivstoppen, for ikke å vekke mistanke om at politiet var innblandet.

Etter mye om og men fikk Westerberg hentet ut 8,8 millioner kroner i kontanter. Pengene ble plassert i en koffert.

Samtidig som Lars Westerberg var i Luxembourg, foregikk det en febrilsk jakt på spor etter sønnen, som hadde blitt bortført fra familiens leilighet i Stockholm sentrum.

– Det ringte på døren. Utenfor sto et bud med blomster. Han ga dem til meg, jeg vendte ryggen til og la dem på bordet. Det var da pistolen kom frem. Jeg ble tvunget ned på gulvet og ble liggende der, har Erik Westerberg fortalt til Sveriges Radio.

Direktørsønnen, som på denne tiden hadde samme vennekrets som de svenske kongebarna, trodde mennene som stormet inn bare skulle rane ham. Det var først etter at hendene og fotene hans ble bundet sammen og han med bind for øynene ble plassert i en eske, fraktet ut av bygningen og inn i en bil, han begynte å forstå alvoret, skriver Expressen.

Da han ankom en hytte på Varmdö utenfor Stockholm, ble han bedt om å lese opp en melding. Da ble det klart for 23-åringen at han hadde blitt kidnappet, fortalte han i dokumentaren «Brottskodd».

La igjen en bag med 8,8 millioner

Fredag 16. august klokken 12 ringte kidnapperne til Lars Westerberg i Luxembourg med instruksjoner: Først skulle han gå til en oppbevaringsboks på jernbanestasjonen. Der ville han finne en telefon og en bag, før han skulle hente en leiebil og kjøre mot Frankrike.

Svensk politi, som nå fikk bistand fra politiet i Luxembourg og Frankrike, fulgte etter. Etter hvert ankom Westerberg Paris. Fredag kveld stanset han ved en motorveibro og festet bagen med de 8,8 millionene til et tau.

Det kidnapperne ikke visste, var at politiet underveis hadde klart å spore samtalene de hadde hatt med Westerberg til en telefonkiosk i Paris, som raskt ble omringet av franske spanere.

Trakk jevnlig frem pistolen

På hytta på Varmdö satt Erik Westerberg med bind for øynene og hendene og føttene fastbundet. Døgnet rundt ble han passet på av en fangevokter.

Kroatiske Nenad Radic vegret seg først for å prate med Westerberg, men etter begynte de to å kommunisere på tysk.

– Han snakket om hvordan argentinske horer var de beste, om kokain-greiene han holdt på med. Han skulle vise at han var macho og kunne alt, minnes Westerberg i dokumentaren til Sveriges Radio.

Under rettssaken fortalte han hvordan Radic jevnlig viste frem pistolen og truet med konsekvensene hvis han og faren ikke gjorde som de ble fortalt.

Rakk tre røyk

Etter at pengene hadde blitt plukket opp i den franske hovedstaden, ble Erik Westerberg tatt til et skogsområde på Varmdö hvor han ble festet til et tre og fikk en pakke røyk og en fyrstikkeske, med beskjed om å vente i ti minutter før han tok av seg bindet for øynene.

Lars Westerberg fikk vite at sønnen befant seg i nærheten av en rundkjøring på Varmdö. Da politiet fant frem til ham, hadde Erik blitt holdt fanget i fire dager. Han rakk å røyke tre sigaretter før politiets nasjonale innsatsstyrke kom løpende og fraktet ham tilbake til Stockholm, skriver Expressen.

Da direktørsønnen var i sikkerhet, gikk fransk og svensk politi til aksjon.

Dømt til 12 års fengsel

I etterkant viste det seg at fire av de syv som ble pågrepet for kidnappingen av Erik Westerberg, tilhørte samme familie.

Tre menn fra Øst-Europa ble til slutt dømt til 12 års fengsel. De ble også dømt til å betale 500.000 svenske kroner i erstatning til Westerberg-familien. En kvinne ble frikjent, ettersom politiet ikke klarte å bevise at hun hadde kjennskap til kidnappingen.

To av dem som ble dømt, hadde vokst opp i Sverige og var ikke tidligere straffedømt. Fangevokteren hadde sonet flere år i et tysk fengsel for narkotikainnførsel.

Det første guttenavnet på listen

Hvorfor gikk kidnapperne etter Erik Westerberg?

Fem måneder før kidnappingen, 22. mars 2002, publiserte Aftonbladet artikkelen «De er unge og rikest i Sverige». Der listet avisen opp barn av fremgangsrike svensker. En slik liste kan gi inspirasjon, sa politietterforsker Annika Strömberg til Sveriges Radio.

– Jeg ville vite hvorfor de tok meg. Da kom det frem at jeg var det første guttenavnet på Aftonbladets liste, fortalte Erik Westerberg i retten.

Det var først etter at familien hadde betalt løsesummen og han hadde blitt hentet av svensk politi, at svenske og internasjonale medier omtalte kidnappingen.

Kilder: Både svensk politi og Erik Westerberg lot seg intervjue om kidnappingen og hva som skjedde i kulissene av Sveriges Radio (SR) i 2010. Westerberg lot seg også intervjue av Expressen i 2005. I 2013 stilte han opp i dokumentaren «Brottskodd» produsert av svensk TV3.