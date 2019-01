Bortføringssaken: Dette er ekteparet Hagen

Har du tips om saken? Ring 02286 eller send e-post til tips@aftenposten.no. Du kan også tipse oss kryptert via Securedrop eller via Signal på +47 911 64 210 (journalist Jan Gunnar Furuly).

I slutten av oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Falkevig Hagen (68) fra hjemmet hun delte med ektemannen Tom Hagen på Fjellhamar i Lørenskog. Da ektemannen kom hjem til boligen i det rolige nabolaget, skal han ha funnet en lapp med krav om løsepenger i kryptovaluta tilsvarende 9 millioner euro.

De siste ti ukene har politiet i all hemmelighet etterforsket saken. Politiet har anmodet mediene som har visst om saken, om ikke å publisere noe av frykt for kvinnens liv og helse.

Anne-Elisabeth Falkevig Hagen giftet seg med Tom Hagen da hun var 19 år. Siden den gang har paret fått tre barn sammen, og Tom Hagen har bygget seg opp til å bli en av Norges rikeste.

Eiendomsinvestor og kraftmilliardær

Ingeniør og investor Tom Hagen (68) er ifølge Kapital Norge 172. rikeste med en anslått formue på 1,7 milliarder kroner. Hagen har jobbet seg opp innen energi, men har også en betydelig inntekt fra eiendomsinvesteringer, blant annet på Romerike og Kvitfjell.

I 1992 var han med på å grunnlegge selskapet Elkraft. Det omsatte for over 2 milliarder kroner i fjor og er en ledende strømleverandør i Norden.

Hagen styrer sine investeringer gjennom holdingselskapet Holding 2 AS. Gjennom dette eier han en rekke andre selskaper, og han har få partnere i selskapene sine. Den som går igjen flest ganger, er den eldste datteren. Hun er styremedlem i 12 av farens firmaer.

Teori: Valgt på grunn av medieomtale

68-åringen beskrives som en mediesky og privat forretningsmann. Aftenposten kjenner til at en av teoriene etterforskerne har arbeidet etter, er at en artikkel i Dagens Næringsliv 27. juli kan kobles til saken.

I denne artikkelen fremgikk det at ektemannen har tjent en milliard kroner på kraftslag de siste elleve årene.

Hagens kone var ikke nevnt i artikkelen og har i likhet med ektemannen holdt lav profil. Trebarnsmoren har vært hjemmeværende og er oppført med lav inntekt og formue i ligningen. Hun har tidligere vært varamedlem i styret i ektemannens holdingselskap, men gikk ut tidligere i høst.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er opprinnelig fra Gjøvik. Hun beskrives som utadvendt og familiekjær. En som tilbringer mye tid med barn og barnebarn.

– Vårt hovedmål er å gjenforene fornærmede med sin familie, uttalte politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Det har ikke kommet livstegn etter 31. oktober. Men det har heller ikke kommet tegn som tyder på at hun ikke er i live.

Familien har foreløpig ikke uttalt seg offentlig etter at kidnappingen ble kjent. De ber om ikke å bli kontaktet av pressen. Svein Holden er oppnevnt som bistandsadvokat for ektemannen. Det er ventet at han vil gi en uttalelse senere onsdag.