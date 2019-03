Funnene presenteres av Statens helsetilsyn i en tilsynsmelding fredag. Ifølge Dagbladet ble de undersøkte institusjonene valgt ut fra en risiko- og sårbarhetsvurdering, slik at forholdene som er avdekket, ikke kan sies å være representative for norske barnevernsinstitusjoner generelt.

– At det er avdekket lovbrudd hos 60 prosent av institusjonene er likevel et altfor høyt tall. Disse barna er prisgitt det tilbudet de får, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn.

Ved mange institusjoner er det avdekket store mangler i bemanning og kompetanse. Det inkluderer stor utskiftning blant de ansatte og utbredt bruk av vikarer som barna er utrygge på, svikt i opplæring og veiledning til ansatte, manglende kompetanse hos de ansatte om hvordan håndtere barn og unge med rusproblemer og svikt i rutiner og praksis.

– Særlig alvorlig er funnene knyttet til svikt i ledelse. Vi kan ikke ha det slik. Ledere som har et ansvar, må ta et ansvar, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men understreker også at det er nærmere 400 institusjoner i Norge, og at mange av disse drives bra.