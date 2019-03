Tiltalen mot den tidligere politimannen kommer til å bli endret, kunngjorde aktor, etterforskningsleder Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker, på tampen av rettsdagen mandag.

– Vi varsler nå at tiltalen kommer til å bli endret i tråd med forklaringen til fornærmede, sa Utkilen.

Kvinnen forklarte i retten torsdag at hun hadde seksuell omgang fire-fem ganger med den da høyt betrodde polititjenestemannen på Gjøvik. Det seksuelle forholdet varte i noen måneder fra februar 2009 til sommeren samme år. Etter juli 2009 har det ikke vært noen form for seksuell kontakt dem imellom, ifølge kvinnens forklaring.

Forklaringen hennes står i sterk kontrast til det Spesialenheten har lagt til grunn i tiltalen som er oppe til behandling i Gjøvik tingrett. Der fremgår det at tjenestemannen skal ha hatt et femårig seksuelt forhold med kvinnen samtidig som hun opererte som informant for ham.

– Jeg ble holdt unna politiet

– Jeg vil si at jeg hjalp politiet. Jeg ble holdt unna politiet på den måten. Jeg ble ikke tatt. Det har jeg fått bekreftet i ettertid, sa kvinnen da hun forklarte seg i Gjøvik tingrett mandag ettermiddag.

Fem år etter at hun første gang angivelig hadde sex med tjenestemannen som jobbet innen narkofeltet, gikk hun til Spesialenheten for politisaker med historien.

I tingretten er tiltalepunktet om misbruk av stilling mot den nå avskjedigede politimannen det alvorligste. Han skal dessuten gjentatte ganger ha forsøkt å presse og bestikke fornærmede til å endre forklaringen.

Tiltalte nekter straffskyld og avviser kvinnens forklaring om at de to hadde et seksuelt forhold.

«Flørtepus»

Den nå 39 år gamle kvinnen har vært i narkotikamiljøet i Gjøvik i en årrekke og kom i kontakt med politimannen første gang som 20-åring da han deltok i en razzia i hybelhuset hun bodde i. Mannen utviste allerede da betydelig større interesse «for oss ungjentene» enn for jobben han skulle gjøre, hevdet kvinnen i retten

– Jeg oppfattet ham som en flørtepus, som var veldig glad i å snakke med jentene. Oppigjennom årene har han alltid hatt kallenavn som hentyder på kropp og seksuelle ting på meg, som barbie, puppeguri, sexy og blondie, sa kvinnen i sin forklaring.

Flere år etter razziaen ble kvinnen sammen med en narkotikaselger. Da startet også hennes «karriere» som politiinformant, ifølge forklaringen. Hun ga ved flere anledninger informasjon om hva og hvor mye som ble solgt, samt hvor samboeren gjemte narkotikaen han solgte.

– Høsten og vinteren 2008 økte kontakten oss imellom. Jeg fortalte detaljert det jeg visste om et gjemmested i skogen. Kontakten ble mer personlig, blant annet med utveksling av seksualiserte bilder, sa hun.

Hun benekter at hun anså forholdet deres som et kjæresteforhold, men sa at hun på et tidspunkt tenkte at det kunne være muligheter for at det kunne utvikle seg slik senere.

Bekreftet relasjon

Mannen har bekreftet overfor Spesialenheten for politisaker at det var en form for relasjon mellom ham og informanten, men har avvist at de har hatt seksuell omgang. Den nå tiltalte 51-åringen jobbet i mange år mot det kriminelle narkomiljøet i og rundt mjøsbyen.

Begge er enige om at relasjonen dem imellom har vedvart siden før årtusenskiftet og fram til polititjenestemannen ble siktet og pågrepet i saken som nå er oppe til behandling i Gjøvik tingrett.

– Med bakgrunn i hennes forklaring om at de to hadde et seksuelt forhold, ble det igangsatt etterforskning av hvorvidt det var et overmaktsforhold i favør av tiltalte, sa etterforskningsleder Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker da han holdt sitt innledningsforedrag.

– Ikke skyldig

Den tidligere politimannen oppga at han var arbeidsledig da dommeren ved innledningen til hovedforhandlingen spurte om yrke. Han ble avskjediget på slutten av fjoråret etter å ha vært siktet i flere måneder for en rekke forhold knyttet til jobben som polititjenestemann i det daværende Vestoppland politidistrikt. Deretter svarte han gjentatte ganger «ikke skyldig» på post etter post i tiltalen:

Å ha misbrukt stillingen sin til gjentatte ganger over en femårsperiode å ha hatt samleie med en kvinnelig informant som ga ham informasjon om narkotikamiljøet i Gjøvik. Dette punktet i tiltalen blir nå endret etter at kvinnen forklarte at det seksuelle forholdet dem i mellom kun varte i noen måneder.

Å ha forsøkt å tvinge, presse og bestikke den samme kvinnen til å trekke forklaringen sin til Spesialenheten for politisaker. Han skal ha betalt flere mindre beløp til kvinnen, og på et tidspunkt forsøkt å ta seg inn i boligen hennes ved å klatre gjennom et vindu.

Å ha underslått og stjålet narkotika og dopingmidler fra beslagsrommet til politiet, samt oppbevart en rekke narkotikabeslag på sitt eget kontor. Avvikene fra det som var tatt i beslag, og det som ble sendt til destruering, ble rapport inn til politidistriktet av Kripos.

– Spesialenheten mener han hadde til hensikt å stjele narkotikaen, sa Utkilen.

Risikerer ni års fengsel

– Tiltalen omfatter ti poster og gjelder straffbare forhold som har pågått fra 2009 til 2018. Det er et langt tidsperspektiv og flere alvorlige poster i tiltalen, sa etterforskningslederen til NTB mandag morgen. .

Politiførstebetjenten har blant annet vært ansatt som etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, ifølge tiltalen. Han står overfor en øvre strafferamme på ni års fengsel hvis retten mener han er skyldig etter tiltalen.

Han har bare i begrenset grad forklart seg for Spesialenhetene og er ikke blitt konfrontert med bevisene i saken, ifølge Utkilen. Ifølge forsvareren hans ser tiltalte fram til å forklare seg for retten og framlegge saken slik han oppfatter den. Han vil forklare at det verken har vært et seksuelt forhold eller noe press for å få fornærmede til å endre sin forklaring for Spesialenheten.

– Jeg er enig med aktor i at det blir et spørsmål om troverdighet, sa advokat Bernt Heiberg i en kommentar til fornærmedes påstand om at hun ble forsøkt presset til å endre forklaring.

En kvinne (42) som er tiltalt for medvirkning under posten for vitnepåvirkning og for å ha medvirket til å opprette mobilabonnementer i andres navn, nektet også straffskyld. Spesialenheten har beslaget telefoner og abonnementer hos de tiltalte som står i andres navn

Retten har satt av to uker til saken.