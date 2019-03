Én person er alvorlig skadd og er fløyet til Førde sykehus med luftambulanse.

Ytterligere sju er kjørt til samme sykehus i ambulanse og én person er brakt til lokal legevakt for sjekk. Disse betegnes som lettere skadd.

Det var i alt ni personer og tre biler involvert i ulykken som skjedde ved Bergheimsvatnet på E39 i Gloppen kommune klokka 17.46 fredag ettermiddag.

– Vi vet ikke så mye om hendelsesforløpet, men det er glatt i veibanen, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

– Politiet er på stedet og driver tekniske undersøkelser og dirigerer trafikken. Det er ingen trafikale problemer på stedet, sier Algrøy.

Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte først at de sendte et redningshelikopter til ulykkesstedet, men det returnerte til Florø da det ikke var behov for det, melder NRK.