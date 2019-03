En person er alvorlig skadd og er fløyet til sykehus med luftambulanse. Tre andre betegnes som lettere skadd og ble kjørt i ambulanse. Alle fire er brakt til Førde sentralsykehus.

Tre biler og ti personer var involvert i ulykken som skjedde ved Bergheimsvatnet på E39 i Gloppen kommune.

– Vi vet ikke så mye om hendelsesforløpet, men det er glatt i veibanen, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde klokka 17.46 og alle nødetater rykket ut til stedet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte først at de sendte et redningshelikopter til ulykkesstedet, men det returnerte til Florø da det ikke var behov for det, melder NRK.

Statens vegvesen opplyser at E39 er stengt ved ulykkesstedet.