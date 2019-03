To tillitsvalgte som varslet om Giske, trekker seg fra verv i Fagforbundet

– Jeg har i dag trukket meg fra alle verv i Fagforbundet grunnet press fra regionalt og sentralt hold, skrev Sandli på Facebook onsdag kveld.

Sandli har vært nestleder og tillitsvalgt i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo.

Han hevder at han i en samtale med en leder i fagforeningen har fått vite at det ville vurderes en suspensjon av ham hvis han ikke gikk av frivillig.

Sandli sier til NTB at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.

Leder i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, Bjørn Wølstad-Knudsen, har ikke svart på NTBs henvendelser om det stemmer at Sandli ble presset ut av sine verv, men skriver i en pressemelding at styret onsdag behandlet søknader om plassfratredelse fra to tillitsvalgte, og at det ble gjort enstemmig vedtak om å akseptere fratredelsen.

Ferstad trakk seg

Wølstad-Knudsen opplyser at den andre tillitsvalgte som trakk seg, var Terje Ferstad.

Ferstad sendte melding om Giske-videoen til lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, under nominasjonsprosessen i fylkespartiet.

Ferstad har vært leder i seksjon for Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo. Han sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere saken.

– Burde snakket med kvinnene

Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet avviser at det har vært noen diskusjon om suspensjon i Fagforbundet sentralt, eller at det er blitt utøvd press overfor noen i Giske-saken.

– Vi har sagt at vi mener de to tillitsvalgte burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer i denne saken. Ut over dette er det den lokale fagforeningen som har håndtert saken i tråd med våre vedtekter, sier Skoghaug.

Hun legger til at Fagforbundet sentralt ikke har drøftet om det har vært gjort noe som er i strid med forbundets vedtekter.

Fagforbundets Oslo-avdeling har satt i gang intern granskning av de to tillitsvalgte som sendte bekymringsmelding til Ap og valgkomiteen om Trond Giskes dans- og barbesøk.

Trakk seg

Sandli skriver på sin Facebook-side at bakgrunnen for at han trekker seg, er Fagforbundets håndtering av hans bekymringsmelding om Trond Giske, etter videoen av Giske som danser med en kvinne på et utested, samt medieoppstyret rundt dette.

– Jeg ønsker at fagforeningen får ro til å arbeide med saker overfor medlemmene og ser at min tilstedeværelse kan være til hinder for dette, skriver han.

Sandli er kritisk til Fagforbundets håndtering av Giske-saken og setter spørsmålstegn ved hvordan personer i forbundet skal ha tillit til at de kan varsle om uakseptable forhold i fremtiden på en trygg måte.

Gransking

Etter at Knut Sandli og Terje Ferstad i Fagforbundet i februar sendte bekymringsmelding til Ap, har Fagforbundet Oslo satt i gang en intern gransking av de to.

Kvinnen på videoen har sagt at hun opplevde kontakten med Giske som uproblematisk og har vært kritisk til bekymringsmeldingen. Kvinnen mener hun er brukt til fordel for forbundets politiske interesse.

I slutten av februar publiserte VG den første saken om Sandlis bekymringsmelding om Trond Giskes oppførsel overfor en ung kvinne. I ettertid har avisen beklaget artikkelen og sagt at den ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren.