Follobanen kan bli forsinket og dyrere enn ventet

Follobanen, som med sine 22 kilometer vil bli Nordens hittil lengste jernbanetunnel, er anslått å koste om lag 25 milliarder kroner og er ventet å stå ferdig i 2021. Tidsskjemaet ser nå ut til å sprekke, skriver Smaalenenes Avis.

Årsakene skal blant annet være etterdønninger av komplikasjonene knyttet til den konkurstruede italienske entreprenøren Condotte, som i januar ble fjernet av Bane Nor fra prosjektet.

– Etter at Follobanen hevet kontraktene med Condotte, økte selvsagt risikoen for økte kostnader og forsinkelser. Det er naturlig at dette blir registrert i en månedsrapport, heter det i en epost fra Follobanen-ledelsen til Byggeindustrien.

Follobanen-ledelsen melder også at prosjektet nå er over 60 prosent ferdig.