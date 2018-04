Jordskjelv i Møre og Romsdal

Kamran Iranpour ved Norsars jordskjelvsenter på Kjeller bekrefter overfor Sunnmørsposten at et jordskjelv har funnet sted i området.

– Vi har ikke nøyaktige data ennå, men de første estimatene våre sier at skjelvet hadde en styrke på 3,77, sier han til avisen.

Videre opplyser han at tidlige estimater tyder på at skjelvet hadde sitt episenter omtrent 20 kilometer vest for Mørekysten.

Folk i Ulstein, Brattvåg, Valderøya, Ålesund, Godøya, Ellingsøy og flere andre steder i Møre og Romsdal sier til Sunnmørsposten at de merket skjelvet. Flere av dem sier at de aldri har opplevd lignende. Aslak Sødergren, som bor på Roald på Vigra, beskriver skjelvet som «knallhardt».

– Jeg ble nesten redd. Det var helt forferdelig. Skjelvet varte i kanskje 10–15 sekunder, og hele huset buldret, sier han til Sunnmørsposten.

Politiet i Møre og Romsdal har ikke fått meldinger om personskader eller materielle skader.