Studenter bøtelagt etter eddikforgiftning

En av studentene som ble utsatt for opptaksprøven ble lagt inn på intensivavdelingen på St. Olavs hospital med etseskader i halsen. Til sammen ble 15 studenter innlagt, og politiet etterforsket saken. Konklusjonen er at to studenter får et forelegg på 10.000 kroner hver, skriver Adresseavisen.

– Vi mener skaden på den fornærmede studenten var betydelig fordi det oppsto en livstruende tilstand med behov for akutt medisinsk bistand, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Skadene oppsto i forbindelse med opptaksprøvene til maskinstudentens linjeforening ved NTNU. En av postene var å helle inn på et drammeglass med eddik, men i stedet for husholdningseddik, ble studentene servert 35 prosent eddikessens. Påtalemyndigheten tror ikke studenten som er bøtelagt hadde til hensikt å skade noen.

–Det var snakk om uaktsomhet. I tillegg betrakter jeg de to som samvirkere. Det var ikke en hovedmann og en medvirker. Derfor er det også fastsatt lik bot for begge to, forklarer Soknes.

Studenten som fikk de mest alvorlige skadene har tidligere sagt til VG at han anser det som skjedde som «en kjedelig glipp», og at han ikke klandrer noen.