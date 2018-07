– Det er et paradoks at ungdom blir stemplet som late, når man ser tall som dette

– Vi vil jo jobbe! Men det er vanskelig å få seg sommerjobb. Jeg vet om mange som søker mange steder, men som får nei, forteller Sugirtha Baskaran (15) til Aftenposten.

Aldri før har færre unge vært i sommerjobb. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 37 prosent av personer mellom 15 og 24 år jobber i sommermåneden juli. Det er en nedgang fra perioden 2009 til 2011, da tilsvarende tall var på 40 prosent.

Debatten om norsk ungdoms arbeidsmoral har atter en gang blusset. Tidligere i sommer uttalte Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen til VG at unge i dag er «bortskjemte».

Over halvparten ansetter ikke sommervikarer

Deter ikke Baskaran og venninnen Siman Ali Iuuh (14) enig i. Selv søkte de på over ti sommerjobber i ulike butikker på Stovner. Til slutt fikk de som to av 207 ungdommer jobb gjennom bydelen. I tre uker har de vært assistenter på Deichmanske bibliotek på Stovner.

– Ofte sier butikker at de ikke vil ansette noen uten erfaring. Men hvordan kan vi få erfaring hvis vi ikke får sjansen? spør Iuuh.

Rolf Øhman

En undersøkelse Hovedorganisasjonen Virke har gjort blant sine 21.000 medlemsbedrifter innen tjenestenæringene, viser at så mye som 55 prosent av virksomhetene ikke ansetter sommervikarer i år.

Det er en trend de har sett i flere år, forteller administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, til Aftenposten.

10 prosent av virksomhetene oppgir at de har ansatt færre i år enn tidligere, mens 9 prosent oppgir en økning i antall sommervikarer.

Spesielt innen kunnskap- og teknologibransjen, som IKT og utdanning sier hele 77 prosent av bedriftene at de ikke hyrer inn nye folk i sommerferien.

Samtidig har nesten en av tre virksomheter i dagligvaresektoren heller ikke ansatt vikarer for sommeren. Butikkjobber forbindes tradisjonelt med sommerjobber for unge.

Fakta: Slik defineres sommerjobb av SSB Arbeid som utføres i juli, er sommerjobbing. Unge sysselsatte som har vært på jobb i juli, regnes derfor som å ha hatt sommerjobb, uavhengig av om de også har jobbet resten av året. For å redusere utvalgsusikkerheten har SSB for juli beregnet gjennomsnitt over en treårsperiode. Kilde: SSB

– En generasjon som presterer

– Det er et paradoks at ungdom blir stemplet som late, når man ser tall som dette. Det viser at mulighetene for å få sommerjobb er mindre enn før, sier ungdomsrådsgiver Bjarne Lagesen i LO til Aftenposten, og legger til:

– Unge vil jobbe.

Han har flere eksempler på jobber som har fått mange hundre søkere.

Rolf Øhman

Han mener det er merkelig at såpass mange av bedriftene i Virkes undersøkelse velger å ikke ansette sommervikarer.

– Alle fakta sier at dagens unge er veldig flinke. De får bedre karakterer på skolen enn tidligere, jobber og gjør mer på fritiden. Dette er en generasjon som presterer, sier Lagesen.

Høye søknadstall i Oslo kommune

I Oslo kommune er tilsammen 1100 ungdommer i sommerjobb i regi av byens bydeler etter at byrådet tildelte 20 millioner til såkalte strakstiltak. 1046 av jobbene kunne man søke på, mens resten ble tildelt.

Flere steder har pågangen vært enorm. Nesten 2130 ungdommer har søkt på stillingene bydelene har formidlet.

Fakta: Unge i sommerjobb i Oslo I tillegg er det noen bydeler med uavklarte tall: Bydel St. Hanshaugen: 15 – Jobbene her er ikke søkt på, men tildelt Bydel Ullern: 20 jobber – ukjent søknadstall Bydel Vestre Aker: 14 jobber – ukjent søknadstall Bydel Nordre Aker: 5–7 jobber – Jobbene her er ikke søkt på, men tildelt

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl, møtte Aftenposten da hun tidligere i sommer besøkte ungdom på sommerjobb på Stovner. Hun mener kommunen og bydelene har et spesielt ansvar i å trå til i hva hun beskriver som et stadig mer redusert ungdomsarbeidsmarked.

– Det er lett å tro at unge bare driver dank om sommeren, men her ser vi at de har lyst til å være i aktivitet og teste ut arbeidslivet. Det vet vi er viktig med tanke på mestringsfølelse, å få kjenne på et jobbfellesskap og å få sin første jobberfaring på CV-en, sier byråden.

Rolf Øhman

– Kresen norsk ungdom

Hammer Madsen i Virke tror det bare vil bli færre sommerjobber i fremtiden, spesielt på grunn av økt kompetansekrav i mange bransjer. Samtidig mener hun ungdommer ikke kan fritas hele ansvaret for den lave andelen i sommerjobb.

– Konkurransen blir uten tvil tøffere med en redusert tilbudsside. Samtidig opplever vi at det stadig blir færre søkere, sier hun.

– Det betyr ikke at norsk ungdom er lat, men jeg tror likevel færre ungdommer har behov for å jobbe. Norge er et godt land å leve i og foreldrene stiller ofte opp.

Hammer Madsen tror også at ungdommer selv i økende grad er blitt selektive.

– Ungdom er blitt mer kresne på sommerjobber. De er ambisiøse og tenker allerede fra ung alder at all jobberfaring skal være relevant. Derfor er det flere jobber de ikke vil ha.