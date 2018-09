Deler av nødnettet oppe igjen i Agder

Ekstremværet «Knuds» herjing fredag og natt til lørdag slo ut kystradioen mellom Kristiansand og Lindesnes og førte til at mobilnødnettet var nede i deler av Agder.

Etter hvert som Agder Energi har fått på plass strømforsyningen flere steder og Telenor har fått på plass nødaggregater, har store deler av nødnettet kommet på plass igjen.

– Kystradioen ved Kristiansand, den mest kritiske, kom tilbake klokken 16.35. På Lillesand kom dekningen tilbake klokken 17.30. Sistnevnte drives på aggregat, men med mindre det blir feil på aggregatet fram til strømmen kommer tilbake, bør kystradioen fungere tilnærmet normalt, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til NTB lørdag kveld.

Avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB opplyser samtidig til NRK at mobilnødnettet fortsatt er nede i deler av Agder. Han mener nødnettsystemet har et klart forbedringspotensial.

– Vi har ingen problemer med å beklage de problemene utfall av nødnettet har ført til i berørte deler av Agder. Dette er et eksempel på at alle systemer er sårbare, at ingenting er 100 prosent, og at vi må jobbe mye for å bli bedre og kunne håndtere sånne utfordringer som dette været har gitt oss, sier han til NRK.

Uværet har også slått ut mobilnettet til flere av innbyggerne i Agder. Også her har deler av dekningen kommet på plass.

– 61 av 384 basestasjoner er fortsatt ute av drift. Tidligere i dag var det 89. Mest berørt er Marnardal, der 10 av 15 er ute, Lindesnes, der 10 av 21 er ute, og Farsund, der 7 av 20 er ute, sier Amundsen.