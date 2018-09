Det sier John Podesta til Aftenposten – mannen som ledet Hillary Clintons valgkampanje i 2016, og som var stabssjef for Bill Clinton og rådgiver for Barack Obama. Han kommer med et kraftig varsku.

Podesta leder nå tenketanken Center for American Progress som i forrige uke kom med rapporten «Understanding our Future». Den inneholder en rekke advarsler mot både klimaendringer og Donald Trump.