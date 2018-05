Røsland var byrådsleder for Høyre fra 2009 til 2015 og trakk seg helt ut av politikken i 2016. Nå blir altså neste stopp Skiforeningen.

– Jeg er stolt over og glad for å ta over ledervervet i det som er en av landets største friluftslivsorganisasjoner, og en viktig kulturbærer for norsk turtradisjon og skisport, sier Røsland.

I tillegg til Røsland, ble også Eva Sannum, Ingrid Haukvik-Jensen, Elisabeth Longva Berger og Åslaug Midtdal med i Skiforeningens styre.