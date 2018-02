Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av

Tilstanden til 13 måneder gamle Martine før og etter at hun ble levert til dagmammaen står helt sentralt i rettssaken som nå pågår i Ringerike tingrett på Hønefoss.

– Hva har du gjort? Hva har skjedd, ropte Martines mor da hun ble tilkalt til dagmammaen bare noen timer etter at hun hadde levert datteren der om formiddagen mandag 4. september 2006.

– Vet ikke, svarte dagmammaen.

Slik beskrev Martines mor den dramatiske dagen for over 11 år siden.

Dagmammaen i 40-årsalderen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, og for å ha påført den lille jenta store hodeskader. Hun nekter for å ha brukt vold mot barnet.

Martines mor forklarte at hun kjørte så fort hun bare kunne for å komme hjem til dagmammaen, som hadde sendt en SMS:

– Kan du komme? Martine er slapp. Jeg er redd, sto det i meldingen.

– Skjønte det var noe alvorlig galt

– Jeg tok Martine i armene mine. Hun var slapp og jeg skjønte det var noe alvorlig galt. Hun frådet fra munnen, bet tennene kraftig sammen som om hun hadde krampe og jeg så bare det hvite i øynene hennes, forklarte moren.

Hun strøk på datteren, og snakket til henne for å få kontakt. Få minutter etterpå kom ambulansen og kjørte dem til Ringerike sykehus. Der ble store hode- og nakkeskader oppdaget og den lille jenta ble fløyet med legehelikopter til Rikshospitalet, hvor hun døde fire dager senere.

– Hvordan reagerer du på at dagmammaen ikke hadde ringt til ambulanse tidligere, spurte aktor, statsadvokat Marit Formo.

– Hun kunne ha overlevd

– Det skulle selvsagt ha vært tilkalt ambulanse lenge før. De sa på Rikshospitalet at hun kunne ha overlevd hvis hun hadde kommet til lege før, det har jeg tenkt mye på, forklarte moren.

Den tiltalte kvinnen forklarte at hun ikke trodde det var så alvorlig da Martine plutselig ble slapp og hang med hodet og rullet med øynene.

– Jeg trodde det kunne være et epileptisk anfall, forklarte hun.

De syv sakkyndige medisinske ekspertene i retten følger nøye med for å vurdere om det er mulig for et barn å gå, krabbe rundt, spise og pludre med de store hode- og nakkeskadene som ble påvist bare noen timer senere.

– En helt vanlig, frisk unge

– Hun var en helt vanlig, frisk unge, forklarte Martines mor om datteren da hun leverte henne hos dagmammaen. Hun forklarte i detalj om hvordan datteren våknet, ble stelt, vasket, kledt på og gitt mat før de kjørte til dagmammaen. I bilen smilte og lo den lille jenta.

Det ble også lagt frem dokumentasjon i retten på at Martine nærmere to uker før denne mandagen falt ned fra en gardintrapp og skrapet seg på brystet. Og dagen før hun ble brakt til sykehus falt jenta og slo pannen mot en urne.

– Men det var ikke hardt og hun begynte ikke å gråte en gang, forklarte moren.

Kvinnen, som senere har fått tre barn, forklarte at hun hele tiden har vært opptatt av rettferdighet for datteren. Hun tok derfor kontakt med Stine Sofies stiftelse, som hjalp henne slik at riksadvokaten beordret gjenopptagelse av saken.

– Jeg tror det var en sliten trebarnsmor som skulle skifte bleie på Martine, som var det verste hun visste. Så har hun tatt tak i Martine og bedt henne ligge stille, sa moren, mens hun holdt frem hendene som om hun tok tak i jenta og dunket henne ned.

Åstedsundersøkelse tre dager etterpå

I rettssaken har det kommet frem at det tok tid før politiet så på dette som en kriminalsak. Først tre dager etter at den lille jenta ble hentet av ambulanse, undersøkte politiet dagmammaens hjem som et åsted. Da var klær vasket, søppel kastet og stuen ryddet. Og først etter åtte dager undersøkte politiet dagmammaens telefon med SMS-er og meldinger som var sendt mellom henne og Martines mor.

De syv sakkyndige skal i neste uke avgi sine konklusjoner om når skadene må ha blitt påført den lille jenta, og en åttende sakkyndig skal avgi forklaring over telefon.

Dagmammaens forsvarere mener skadene kan ha skjedd før Martine kom til dagmammaen. De vil onsdag i flere timer stille Martines moren spørsmål, også om hendelser før barnet ble levert.