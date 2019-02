I Stortingets spørretime førstkommende onsdag stiller Gjelsvik følgende spørsmål til Wara om hans eventuelle tilknytning til den kinesiske telegiganten:

– Var det kinesiske selskapet Huawei kunde hos First House samtidig som justisministeren var medeier i samme selskap?

Wara var seniorrådgiver og partner i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet First House fra 2010 og frem til han ble han utnevnt til justis-, beredskaps- og innvandringsminister i april i fjor.

– Fått tips fra flere

Til NTB sier Gjelsvik at han har fått tips fra flere om at Huawei var kunde hos First House mens Wara jobbet der.

– Dette må vi få avklart. Vi snakker om et selskap som sikkerhetsmyndighetene advarer mot, og som er koblet til kinesisk etterretning. Dette er et så viktig spørsmål at det ikke kan stå ubesvart, sier Gjelsvik.

Det er andre gang Gjelsvik stiller spørsmål til Wara om statsrådens eventuelle bånd til Huawei. I september avviste justisministeren at han selv har hatt Huawei som kunde.

– Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt First House har hatt Huawei som kunde, henviser jeg til First House, svarte Wara den gang.

Nøyaktig samme svar gir han nå til NTB.

Advarer

Det stiller Gjelsvik seg kritisk til.

– Det kan ikke være opp til First House å besvare dette, de har ingen svarplikt. Det er viktig at Wara selv avklarer denne saken, slår han fast. Han påpeker også at som medeier i First House hadde Wara bånd til alle firmaets kunder.

Så sent som lørdag advarte USAs visepresident Mike Pence mot «trusselen» fra Huawei. Mobilgiganten er nå på jakt etter samarbeidspartnere for å bygge ut trådløst 5G-nett i Europa, blant annet i Norge.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det vil være problematisk hvis Huawei trekkes inn i utbyggingen av det norske 5G-nettet. Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er veien kort fra selskapet til det kinesiske regimet.

Gjelsvik viser også til at Senterpartiet har fått utarbeidet en rapport fra Stortingets utredningstjeneste om kinesiske selskaper.

– Den bekreftet det vi da var blitt advart mot, nemlig at Kina i 2017 vedtok en lov som forplikter kinesiske selskaper til å bistå kinesisk etterretningstjeneste, sier han.

– Ikke konkludert

Både Telia og Telenor bruker allerede utstyr fra Huawei i 4G-nettet i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) sier på sin side at regjeringen så langt ikke har konkludert i spørsmålet om hvilke reguleringer som skal gjelde når 5G skal rulles ut.

– Vi er ikke ferdig med disse vurderingene, uttalte hun til NTB på sikkerhetskonferansen i München i helgen.

Men saken er kinkig for Norge, som nylig er ute av «fryseboksen» etter den langvarige konflikten med Kina som oppsto da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Frp-er samfunnskontakt

En annen Frp-er, tidligere statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen, er i dag samfunns- og myndighetskontakt for Huawei.

Som statssekretær hadde Brein-Karlsen tilgang til høyt gradert informasjon om nasjonal sikkerhet. Ved overgangen til Huawei ble han derfor ilagt en av de strengeste karantenebestemmelsene noensinne.

Men regjeringens karantenenemnd konstaterte i september i fjor at han brøt reglene da han inviterte to Sp-politikere, blant dem Gjelsvik, til et møte om Huawei.