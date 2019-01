Ettåringen som døde: – Flere avhørt med status som mistenkt

Politiadvokat Eli Valheim, påtaleansvarlig for saken der en gutt (1) døde etter en ulykke i Akasia Paradis barnehage i Bergen, sier de nå etterforsker saken som en straffesak.

Like etter ulykken, som skjedde torsdag 3. januar i år, oppga politiet at ettåringen hadde falt ut av vognen – og at han ble hengende fast med en stropp rundt halsen.

Ulykken skal ha skjedd på et soverom inne i barnehagen.

– Blitt en straffesak

– Det begynte som en undersøkelsessak, men er etter hvert blitt en straffesak. Flere personer er avhørt med status som mistenkt. Disse har vært bistått av forsvarere, sier Valheim til Bergens Tidende.

Alice Bratshaug (arkiv)

– Kan du si noe om dem som har status som mistenkt?

– Jeg vil ikke si om det er personer fra ledelsen eller om det er ansatte.

– Er det barnehagen som foretak dere mener kan ha gjort noe straffbart?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier politiadvokaten.

BT har fått oppgitt navn på, og vært i kontakt med, én av forsvarerne. Advokaten sier han ikke har noen kommentar til saken på dette stadiet.

Rekonstruksjon med dukke

Tirsdag ble det gjennomført en såkalt teknisk rekonstruksjon av ulykken inne på politihuset i Bergen.

Det ble brukt en dukke i rekonstruksjonen. To etterforskere fra Kripos var kommet til Bergen for å bistå bergenspolitiet.

Tor Høvik (arkiv)

– Jeg vil si at rekonstruksjonen var opplysende, og at vi nå har en bedre forståelse av hva som kan ha skjedd, sier Valheim.

Bistandsadvokat for den avdøde guttens foreldre, Torbjørn K. Sognefest, poengterer overfor BT at ingenting tyder på at det var noe feil med vognen.

Politiadvokat Valheim vil ikke si noe nærmere om hva rekonstruksjonen viste. Hun forteller at det er planlagt flere nye avhør i tiden fremover.

Ørjan Deisz (arkiv)

Akasia-direktør Ove-Christian Fredriksen sier han ikke er informert om at politiet etterforsker ulykken som en straffesak.

– Jeg er ikke avhørt selv, og jeg har ikke hørt at noen er avhørt med status som mistenkt, sier han til BT.

– Dette kjenner jeg ikke til, og da vil jeg foreløpig heller ikke kommentere det. Det jeg kan si er at vi har bidratt så godt vi kan i etterforskningen, blant annet ved å gi politiet den informasjonen de har ønsket, blant annet om våre rutiner.

Etter ulykken innførte barnehagen «sovevakter», der en av de ansatte skal ha fast tilsyn med barna som sover – enten det er inne eller ute. I referatet fra et foreldremøte etter ulykken sto det at barnehagen «så langt ikke har registrert avvik fra rutinene».

Arbeidstilsynet opplyser onsdag til BT at de ikke vil gjennomføre tilsyn i barnehagen.