Hasteforslaget fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre tar til orde for at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, og at det skal utredes om internasjonale lederverv også skal kunne virke diskvalifiserende.

Høyre stemmer imot forslagets første punkt, som ifølge Helleland er en ren «straffeekspedisjon» mot Frp og partiets kandidat Carl I. Hagen.

– Først da Carl I. Hagen ble nominert våket flertallet og sa at «dette går ikke an». Man endrer reglene underveis, sier Helleland.

Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.

– Generalsekretæren i Europarådet vil rammes av en slik regel. Dette bør være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sier Helleland.

– Han bør vurdere sin plass i Nobelkomiteen, tilføyde han.

Høyres parlamentariske leder fulgte opp med å slå fast at dette vil kunne føre til en ny situasjon der Ap må oppnevne et nytt Nobelkomitémedlem til erstatning for Jagland.

Vil ikke be Jagland trekke seg

Nestleder i Aps stortingsgruppe Hadia Tajik sier at det ikke ligger i kortene at Ap vil ta kontakt med Jagland for å få han til å trekke seg.

– Høyre beskytter sine venner i Frp, og vil skifte ut Jagland. Dette er noe Helleland prøver seg på for å ta oppmerksomheten vekk fra Høyre og FrP som har valgt å legge seg på en linje som har vært Stortingets tradisjon i mer enn 40 år, sier hun.

I 2020 er Jagland på valg til komiteen, og han forlater Europarådet i 2019. Han er inne i sin andre periode i Nobelkomiteen:

– Jagland stiller ikke til et tredje valg, opplyser hans pressetalsmann i Europarådet, Daniel Holtgen, til Nettavisen.

Det handler om Hagen, mener Frp

Striden omkring valg av representanter til Nobelkomiteen handler ikke om prinsipper, men om personen Carl I. Hagen, ifølge Frps Hans Andreas Limi.

– Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper, men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder da saken ble debattert i Stortinget tirsdag.

– Ingen har våget å si det rett ut, men det er nok det dette handler om, la Limi til.

Stortinget vedtar tirsdag etter alt å dømme et forslag om at hverken stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan velges til Nobelkomiteen.

– Hastebehandlingen er det foreløpig siste forsøket i rekken på å frata Frp partiets forslagsrett på medlemmer i Nobelkomiteen, sa Limi.

– Er løpet nå kjørt for Frp og Carl I. Hagen?

– Nei , det er det ikke, sier Limi.

Han mener Stortinget nå etablerer et eget regelverk for Frp.

– Det er blitt sagt at man ikke ønsker en politisering. Da tror jeg vi trygt kan konkludere med at det er nettopp det Ap har oppnådd med den holdningen de har vist i dette prinsipielle spørsmålet, sa Frps parlamentariske leder.