Jernbanedirektoratet avviser klage fra SJ

SJ sendte inn klagen etter at det ble kjent at Go-Ahead Group leverte et tilbud som var hele 21 prosent billigere enn konkurrentene i finalerunden, NSB og SJ. NRK meldte før helga at én måned før Go-Ahead vant anbudet vurderte Jernbanedirektoratet å avvise søknaden på grunn av en «usunn økonomisk profil».

SJ krevde svar fra Jernbanedirektoratet på hva som egentlig har skjedd, og begrunnelsen for at Go-Ahead ikke ble avvist. Klagen fra svenske SJ er nå avvist, melder NRK.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet sier til Stavanger Aftenblad at klageavgjørelsen er endelig og at den dermed ikke kan ankes videre.