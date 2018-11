Anita Krohn Traaseth går av som administrerende direktør i Innovasjon Norge

Etter fem år er tiden inne for å overlate roret til andre, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Fem år har vært min uttalte anbefaling for perioden en toppleder med store endringsoppgaver bør sitte i samme stilling, og det står jeg ved, sier Krohn Traaseth.

– Overraskende beskjed

Traaseth orienterte styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim, om avskjeden i går kveld.

– Det var en trist og overraskende beskjed, sier Bovim.

– Jeg hadde håpet å få beholde Anita en stund til. Samtidig har jeg full respekt for hennes valg. Innovasjon Norge har gjennomgått en omfattende og imponerende restrukturering under Anitas ledelse, og det arbeidet skal vi sørge for at videreutvikles fremover, sier han i pressemeldingen.

Strid

Tidligere i år trakk den forrige styrelederen seg, Per Otto Dyb, etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stanset en prosess for å vurdere Anita Krohn Traaseths stilling.

Deler av styret i Innovasjon Norge hadde ikke tillit til Traaseth.

Flere i Innovasjon Norge skal ha opplevd det som vanskelig å uttrykke uenighet med Traaseth. Mange skal derfor ha valgt å slutte.

Misnøye med hennes lederstil

Traaseth sto for en omstillingsprosess i Innovasjon Norge, som utløste mye kritikk internt. Blant annet fra tillitsvalgte.

Det var også en misnøyen med hennes lederstil, som skal ha startet i november 2015. Gjennom sin private blogg Tinteguri, gikk Traaseth hardt ut offentlig mot det hun kalte en internt drevet svertekampanje mot henne og «andre nye nøkkelpersoner» i Innovasjon Norge.

Det ble også bråk da Innovasjon Norge ansatte Ferd-arving Katharina Andresen. Hun ble ansatt i en seksmåneders deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge.

Direktør Traaseth tok selvkritikk for at saken hadde blitt som den hadde blitt.

Innovasjon Norge er statens viktigste verktøy for å øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, men særlig i distriktene, samt for å profilere Norge som reisemål.

De har i 2018 et budsjett på 7,2 milliarder kroner.

