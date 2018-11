Nå bevilger Regjeringen penger til redningen av KNM Helge Ingstad

Onsdag skrev Aftenposten at det foreløpig ikke er noen som vet hvem som skal ta regningen for redningsarbeidet med den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

Vi skrev også at det heller ikke er noen som i dag kan si hvordan kostnadene til reparasjon og/eller anskaffelse av en ny fregatt skal håndteres.

Men fredag ettermiddag la Forsvarsdepartementet ut en pressemelding der det stilles et beløp til rådighet for «foreløpige utgifter» til arbeidet rundt fregatten. Den ligger fortsatt havarert ved Øygarden i Hordaland, nordvest for Bergen.

Ifølge VG vil det koste minst 70 millioner kroner å heve den havarerte fregatten. Dette går frem av anbudskontrollen til det trondheimsbaserte selskapet Boa Management, som har fått oppdraget.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bedre beskyttelse av E-tjeneste og kampflybase

Summene til Ingstad-arbeidet er ett av punktene når forsvarsbudsjettet for inneværende år styrkes.

Andre punkter er:

Sjøforsvaret får 30 millioner slik at norske fartøy kan være mer til stede i norske interesseområder, som nordområdene.

Flybasen på Ørland, der kampflyene av typen F-35 får hovedbase, får 288 millioner kroner til å bygge ferdig hangar.

Sikring av Etterretningstjenestens leir på Lutvann i Oslo får 45 millioner kroner.

Regjeringen bevilger 110 millioner til innkjøp av reservedeler til stridsvogner av typen Leopard II, der ytterst få i dag fungerer som de skal.

Cyberforsvaret får 19 millioner til IKT-materiell.

Samtidig kuttes bevilgninger til utenlandsoperasjoner med 147 millioner kroner. Dette fordi operasjonene der norske soldater deltar i utlandet har kostet mindre enn forventet.