Tidligere Frp-politiker Karin Woldseth utestengt fra Europarådet på livstid

Aserbajdsjan har hyret inn tidligere medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) som lobbyister for å påvirke organisasjonen i flere år.

Ifølge en rapport fra en uavhengig granskningskommisjon er det grunnlag for «sterk mistanke» om korrupsjon blant flere medlemmer. I tillegg kritiseres flere tidligere medlemmer for å ha handlet i strid med forsamlingens etiske regelverk, deriblant tidligere Frp-politiker Karin Woldseth. Ifølge granskingsrapporten var hun «generelt ansett å være medlem av et nettverk av mennesker som jobbet i PACE til fordel for Aserbajdsjan».

Hun fratas derfor tittelen som æresmedlem av Europarådets parlamentarikerforsamling for etisk brudd, skriver NRK.

Karin Woldseth skriver i en SMS til Aftenposten at hun ikke har noen kommentarer til saken utover tidligere uttalelser.

Olav Olsen / Johansen Per Anders

Woldseth: – Trist og dumt

– Det er trist og dumt. Det er ikke nyansert i det hele tatt. Jeg hadde en mindre forseelse av en etisk retningslinje, og det blir dømt like hardt som om jeg skulle vært korrupt, sier Woldseth til NRK.

Hun benekter anklagene. Da regelkomiteen i parlamentarikerforsamlingen behandlet anklagene mot henne i slutten av juni, ble hun ikke trodd.

13 andre tidligere medlemmer er også anklaget. Alle ble utestengt på livstid for å ha brutt forsamlingens etiske regelverk.

Fakta: Dette er saken I 2001 ble Aserbajdsjan medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling.

I 2012 beskrev tankesmien European Stability Initiative (ESI) hvordan Aserbajdsjan angivelig ga penger og gaver til medlemmer av Europarådet for å stoppe kritikk av landet.

I september 2017 ble det stemt for å utføre en uavhengig gransking.

Etterforskningen ble ledet av tre tidligere dommere fra Storbritannia, Frankrike og Sverige. Rapport dette resulterte i ble lagt frem april 2018.

Granskingen fant ikke hold i påstanden om at medlemmer hadde mottatt dyre gaver i betaling for stemmer.

Som konsekvens av rapporten er så langt fire medlemmer fratatt en rekke rettigheter.

I slutten av juni bestemte komiteen at Karin Woldseth og 13 andre tidligere medlemmer fratas statusen som æresmedlem etter å ha brutt det etiske regelverket.

«Uforenelig» med forpliktelser

Woldseth var medlem av PACE i åtte år, frem til 2013. De siste fire årene ledet Woldseth de norske stortingsrepresentantene. Hun var også visepresident i forsamlingen. PACE skal forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Woldseth ble utnevnt til æresmedlem i 2014 for sin innsats der.

Nå har forsamlingen bestemt at hun aldri får komme tilbake på besøk.

Ifølge den ferske granskingsrapporten er det ikke bevist at Woldseth mottok godtgjørelser for sitt arbeid i PACE, men den slår fast at hun har handlet på en måte som er «uforenlig» med hennes etiske forpliktelser som æresmedlem.

I PACEs etiske regelverk står det at tidligere medlemmer som representerer andre personer eller interesser, ikke kan benytte seg av «privilegier knyttet til æresmedlemskapet når det gjelder distribusjon av dokumenter og tilgang til bygninger og møterom». Ifølge rapporten skal Woldseth ha brukt adgangskortet til bygget 90 ganger mellom 2015–2017. Woldseth sier til NRK at det må være en trykkfeil og at hun ikke har lest de etiske retningslinjene godt nok til å vite at hun måtte levere inn adgangskortet.

– De påstår at jeg har vært lobbyist på vegne av Aserbajdsjan og Armenia. Og for enhver som har sånn noenlunde innsikt i europeisk politikk, så vet man at det ville vært helt meningsløst. Man kan ikke være lobbyist for både Armenia og Aserbajdsjan på en gang, sier hun til NRK.

Hun sier i tillegg at hun ikke har drevet lobbyvirksomhet på vegne av noe land annet enn Norge.

Fakta: Europarådet Europarådet ble etablert i 1949 for å forsvare menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati.

Norge var én av grunnleggerne, og siden 2009 har Thorbjørn Jagland vært generalsekretær.

I dag er det en alleuropeisk organisasjon med 47 medlemmer, deriblant Tyrkia, Russland og flere tidligere Sovjet-republikker slik som Aserbajdsjan.

To ganger i Aserbajdsjan

Den faste norske diplomatiske delegasjonen i Strasbourg advarte i 2014 mot at Woldseth opptrer som lobbyist for Aserbajdsjan. Aftenposten skrev i desember at Woldseth foretok to reiser til Aserbajdsjan i 2014. Hun bekreftet at hun har brukt enkeltmannsforetaket sitt Policy Consulting til å drive lobbyvirksomhet i Strasbourg frem til 2017, men hun ville ikke avsløre hvilke kunder hun har hatt.

Til NRK vil hun ikke si noe om hvem hun har bedrevet lobbyvirksomhet for.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Aserbajdsjan skal ha bestukket PACE-politikere med dyre gaver, luksusturer og millioner av kroner under bordet. Resultatet var at forsamlingen mildnet sin kritikk av det kaukasiske landet.

Jan Tomas Espedal

I fjor sa Høyres Ingjerd Schou til Aftenposten at Woldseth fortalte henne i 2014 at hun drev lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan.