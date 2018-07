Cubus med driftsfall på 32 prosent i fjor

Både resultatet før skatt og driftsresultatet i fjor var det svakeste siden 2002, skriver Finansavisen.

Resultatet før skatt endte på 187 millioner kroner i fjor, ned fra 314 millioner i 2016. Driftsresultatet falt mer enn 100 millioner fra 2016 ned til 215 millioner i fjor.

Kleskjedens omsetning falt med 5,4 prosent.

Selv skriver selskapet i årsberetningen: «Cubus opererer i et marked preget av sterk konkurranse. For å lykkes i markedet, er det viktig å gjøre riktige innkjøp til rett tid, og å sørge for at varene blir fordelt i rett mengde til butikkene. Forhandling av betingelser med leverandørene og fastsettelse av utsalgspriser er også viktige elementer.»

Det er ikke bare Cubus alene som møter motgang. Resultatet før skatt i Varner-konsernet, som også blant annet består av Dressmann, Bik Bok og Carlings, endte i fjor på 282 millioner kroner, ned fra 618 millioner i 2016.