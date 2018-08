Disse skal avgjøre Eirik Jensens skjebne

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet med utvelgelse av juryens medlemmer. Det skulle opprinnelig trekkes ut tolv jurymedlemmer av 18 personer. Det var derimot bare 15 lagrettsmedlemmer som møtte. Dommer Kristel Heyerdal forklarte at årsaken var et stort antall personer med gyldig fritak.

Lagrettsmedlemmene utgjør seks kvinner og seks menn. Snittalderen er 39 år, to journalister er representert i juryen.

Borgarting lagmannsrett har forbudt pressen å offentliggjøre navnene på de 12 medlemmene, men under følger en liste over juryens medlemmer:

Kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist. Mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig. Mann, 27 år, Oslo, journalistutdannet/arbeidsledig. Mann, 50 år, Oppegård, IT-design og utvikling hos NAV. Mann, 52 år, Oslo, bussjåfør. Kvinne, 27 år, Oslo, lektor. Kvinne, 69 år, pensjonist. Mann, 41 år, Oslo, business controller Oslo kommune. Kvinne, 54 år, Vestby, husøkonom. Kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder. Kvinne, 29 år, rådgiver i UDI. Mann, 42 år, Oslo, Air purser.

Tre «skutt ut»

Et av medlemmene opplyste til retten at personen jobbet sammen med Torstein Holand, tidligere leder for Spesielle Operasjoner (SO), i politiet.

– Takk for at du sier ifra, men det er et av de forholdene som har vært oppe i saksforberedelsene, sa dommer Kristel Heyerdal.

Tre personer ble «skutt ut» av juryen, blant dem var personen som hadde jobbet med Holand. De tre personene som ble kastet ut av Jensens forsvarer og Spesialenheten for politisaker var:

Mann (60), Bærum, konsulent. Mann (62), Bærum, seniorrådgiver for beredskap og sikkerhet. Mann (31), Oslo, pilot.

To personer ble kastet ut av Jensens forsvarer og en person av Spesialenheten.

Dommer til juryen: – Skjerm dere fra mediene

Etter juryen var valgt ut, kom dommer Heyerdal med ett tydelig råd til jurymedlemmene:

– Jeg råder dere til å skjerme dere fra mediene. Det dere skal ta hensyn til er det som blir lagt frem her i retten.

– Dekningen har vært omfattende. Det har vært nyhetssaker, bøker og podkaster, og den er blitt diskutert på arbeidsplassen. Jeg tør påstå at ingen kommer hit forutsetningsløse, sa Heyerdal.

Hun ba også lagrettens medlemmer om å være til stede underveis.

– Men det er viktig at dere bare tar stilling til det som kommer frem i retten. Dommen som ble avsagt i tingretten skal ikke være førende for avgjørelsene som tas her. Dere skal ikke ta hensyn til dommen fra tingretten i deres vurdering.

Juryordning for siste gang

Når juryen kommer med sin kjennelse i saken mot Eirik Jensen i februar 2019, vil det være siste gang en jury avsier en dom i en norsk rettssal. I fjor ble det klart at juryordningen erstattes av to fagdommere og fem legdommere.