Siden KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold viet et homofilt par som prest, og den påfølgende striden i KrF, har over 200 personer meldt seg ut av partiet.

Det viser nye tall fra KrF som Aftenposten har fått tirsdag formiddag.

Utmelding av «politiske grunner»

Mellom 6. august og 28. august, var det totalt 248 som gikk ut av partiet. Det er flere grunner til det:

168 meldte seg ut av «politiske grunner»

27 ble utmeldt på grunn av dødsfall og sykdom

53 personer meldte seg ut av «andre grunner»

Partiet understreker at det fortsatt finnes tall fra fylkene som ikke er registrert.

I samme periode var det 149 personer som meldte seg inn i partiet.

Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Hareide: – Leit

– Jeg er glad for alle som nå melder seg inn i KrF og ser verdien av KrFs unike og viktige stemme i norsk politikk. Samtidig syns jeg det er leit med dem som har meldt seg ut, sier Knut Arild Hareide, som er partileder i KrF.

– Jeg er opptatt av at det skal være plass til alle i KrF som er enig i vår politikk for et varmere samfunn bygd på kristne verdier, hvor vi løfter hvert enkelt menneskes verdi og familienes valgfrihet, sier Hareide.