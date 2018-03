– Det viktigste for meg nå er å lose dette vel i havn. Derfor er det viktig å se det med egne øyne, sier Trøen til NTB.

Bare seks dager etter at hun ble utnevnt til ny stortingspresident etter Olemic Thommessen, som måtte gå av etter den siste byggesprekken på nesten en halv milliard kroner, tok hun med seg resten av presidentskapet på befaring.

Første gang

Seks-sju meter under bakken på Wessels plass begynner det nye post- og varemottaket å ta form. Vegger og tak er ferdig hvitmalt, men ellers gjenstår det meste.

Ingen av de andre i presidentskapet har tidligere vært på byggeplassen.

– Det er ikke det at vi ikke har etterspurt det. Men vi har måttet vente på rett anledning, sier visepresident Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB, før hun og resten av presidentskapet, iført neongule vester, røde hjelmer og vernesko, forsiktig tar seg ned de provisoriske trappene ned i Norges mest berømte hull.

Fakta: Byggeskandalen på Stortinget Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget (Prinsens gate 26), ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Før bråket om Sylvi Listhaug (Frp) sitt omstridte Facebook-innlegg, var det striden om de enorme kostnadsoverskridelsene i byggeprosjektet som preget Stortinget.

Følge prosessen

Sluttsummen for et nytt post- og varemottak, en ny innkjøringstunnel og rehabilitering av kontorene i Prinsens gate 26 har på tre år økt fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Og hele denne ulykkelige affæren er det nå Trøen som får det øverste ansvaret for.

– For meg er det viktig nå, sammen med resten av presidentskapet, å følge prosessen videre tett. Jeg er glad for de tiltakene som presidentskapet nå har gjort, sier Trøen.

Ett av dem er å styrke prosjektrådet med tidligere styreleder i Stor-Oslo Eiendom Arild Rygg, som har over 40 års erfaring fra byggeledelse. Han blir ny prosjektleder.

– I tillegg har vi fått inn ekstern ekspertise som kontrollerer kostnadsrammen, sier Trøen.

Men det er for tidlig å si om Stortinget har nye kostnadssprekker i vente.

– Jeg vil ikke garantere noe, sier Trøen.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Undergang

Tunnelen som skal munne ut i Rådhusgata, er foreløpig stengt av. Tunnelen, som er blitt rundt 400 millioner kroner dyrere enn først antatt, har på folkemunne fått navnet «Olemic Thommessens undergang». Akkurat dét vil ikke Trøen kommentere.

– Er det noe du vil gjøre annerledes enn Thommessen?

– Jeg er først og fremst opptatt av å se framover og gjøre det jeg kan, sammen med presidentskapet. Dette er jo ikke en jobb jeg skal gjøre alene, sier Trøen, som ennå ikke har rukket å sette seg inn i alle detaljene i prosjektet.

– Men presidentskapet har allerede innført ukentlige rapporter, dersom det er hendelser i prosjektet som har betydning for kostnadsrammen. Det viktigste nå er at vi sluttfører prosjektet, og det forhåpentligvis på en måte som styrker tilliten til Stortinget, sier Trøen.

Etter planen skal byggingen være ferdig i løpet av oktober og være klart til bruk i løpet av første kvartal 2019.