Vil legge om hele drosjenæringen for å stoppe juks

En taxisjåfør som har vært i yrket i noen år, kan få eget løyve fra kommunen og starte egen bedrift.

Siden det er langt flere sjåfører som ønsker eget løyve enn det kommunen kan tilby, har det oppstått et svart marked for utleie av løyver.

Fakta: Taxi i Oslo Oslo har tilsammen 1780 ordinære taxiløyver. Disse er fordelt på seks sentraler. Et løyve er i praksis et dokument som gir rett til å sette en bil i taxidrift. Det er Oslo kommune som deler ut løyver til sjåfører. Løyvehavere må være tilknyttet én av Oslos seks taxisentraler. Utstedelse av løyvedokument koster 3400 kroner. Den som får løyvet, kan beholde det til vedkommende er 75 år gammel. Kommunen samler inn løyver etter at taxieiere blir pensjonister eller gir seg av andre grunner, og lyser de ledige taxiløyvene ut med jevne mellomrom. Det er halvannet år siden forrige utlysning. Oslo har flere tusen sjåfører. Derfor er kampen om løyvene hard. Den som har lengst ansiennitet som sjåfør, vil stå øverst på listen når løyver skal deles ut. De aller fleste sjåførene ønsker løyve i Oslo Taxi. For å komme til dette selskapet, må man ha nesten 18 års ansiennitet som sjåfør.

For noen dager siden kunne Aftenposten fortelle at flere eiere fremleier drosjeløyvet sitt ulovlig, uten tillatelse fra kommunen. Prisen i det svarte markedet ligger på minst 6000–7000 kroner i måneden. Oslo kommune har den siste perioden reagert og vil kalle tilbake løyvene.

Roser Oslo kommune

– Det er en ulovlig praksis som må stoppes, sier Anders B. Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Selv om Oslo kommune har avdekket flere taxieiere som både leier ut og leier inn løyver ulovlig, så har kommunen foreløpig ikke sanksjonert mot dem som betaler for å leie et løyve.

– Hvis man driver ulovlig med åpne øyne og undergraver et tillitsbasert system, så må det få konsekvenser for begge parter. Her bør kommunen vurdere å politianmelde forholdet, sier Werp.

Vil foreslå nytt løyvesystem

Han sier departementet nå jobber med et lovforslag, og ser på hele drosjereguleringen.

I dagens system er drosjeløyve er behovsprøvd, det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet.

– Ett av elementene er å oppheve behovsprøvingen. I praksis vil dette bety at alle som oppfyller kriteriene og søker om det, skal få løyve, sier Werp.

Dette vil også gjøre det mindre attraktivt å være løyvehaver.

– Når vi fjerner ordningen der hvert fylke bestemmer hvor mange løyver de skal ha, vil ikke taxiløyver være et knapphetsgode lenger, sier Werp.

Han mener det ikke fører til for mange drosjer, fordi markedet vil regulere seg selv.

Forslaget er planlagt sendt ut på høring i løpet av 3. kvartal 2018.

Bransjen fornøyd med kontroller

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, synes det er positivt at Oslo kommune har bestemt seg for å slå hardt ned på juksere i bransjen.

– Det er riktig å tilbakekalle løyvene hvis det er snakk om fremleie uten tillatelse, sier Trevland.

I disse dager jobber forbundet med et innspill til departementet i forbindelse med det nye lovforslaget. De har ikke konkludert, og sier de aldri har vært mot et frislipp.

– Vi er derimot opptatt av at uansett hva som skjer, så må vi ha konkurranse på like vilkår, sier Trevland.