Deler av bygg har kollapset i Lørenskog

– Vi mistenker at snømengder har gjort at deler av bygget har rast sammen. Bygget er anslått å være om lag 1500 kvadratmeter stort, og området som har kollapset er på rundt 200 kvadratmeter, sier operasjonsleder Per Stenslet i Øst politidistrikt til NTB.

– Det er ingen personer som ikke er gjort rede for og det var ingen i nærheten av den delen av bygget som kollapset, sier Stenslet til Aftenposten.

Politiet har etablert en sikkerhetssone rundt bygningen og sperret av den.

Bygningen som delvis har kollapset skal være lagerbygget til firmaet Harald Krogsæter AS, som er leverandør av inventar og utstyr til blant annet skoler.

Meek, Tore / NTB Scanpix

Ved 10.30-tiden melder politiets operasjonssentral på Twitter at Bane Nor er varslet da jernbanen går like ved bygningen.

Teknisk avdeling i Lørenskog kommune er varslet og er på vei til stedet for å foreta undersøkelser.