– Det startet med at jeg fikk telefon fra en person som sa at alle kanalene på TV-en ville bli borte 1. januar 2017, men de kunne komme hjem og ordne det for meg. Siden jeg allerede hadde mistet svenske kanaler, trodde jeg på mannen og sa at det var greit, minnes Margit Syversen.

95-åringen husker godt det som skjedde for 14 måneder siden.