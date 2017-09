Obduksjonsrapport etter dødsfall i Skien ga ingen klare svar

– Vi fikk rapporten i dag, men den har ikke noen konklusjon når det kommer til mulig dødsårsak, sier politiadvokat Asle Sandnes til Varden.

Politiet har siktet to kamerater som de mener var involvert i dødsfallet. De mener en av dem kjørte på Johnsen med sykkel og at han deretter falt i vannet ved broen over Damfoss. Videre mistenker politiet at ingen av dem «foretok seg hva man kunne forvente overfor den avdøde».

Johnsen ble sist observert på kvelden fredag i forrige uke da han var hos venner i bydelen Kleiva og bare skulle hjem en tur for å bytte klær. Han møtte ikke opp som avtalt til en middag på en restaurant i Skien sentrum senere på kvelden.

Den ene av de to kameratene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød.

Ifølge politiadvokat Sandnes har ingen av opplysningene i den foreløpige obduksjonsrapporten kastet nytt lys over saken.

– Det vil ikke bli gjort noen endringer i siktelsen som følge av denne rapporten, sier han til Varden.