Norsk presse svarer på Jaglands valgdekningutspill

I en Facebook-status skriver den tidligere Ap-lederen at det er forhold ved valget i Norge som bekymrer ham «fra et demokratisk utgangspunkt».

«Nemlig alle sakene mot Aps leder som plutselig dukket opp i valgkampen. Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem. Mediene har en forpliktelse til å bringe en nyhet straks den kommer i deres hender, ikke vente til når det passer best», skriver han.

Jagland påpeker at han arbeider mye med mediespørsmål som generalsekretær i Europarådet.

«Angrep på mediefriheten fra myndigheter er en av vår største bekymringer. Men falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer bekymrer oss også veldig mye», skriver han.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier til Nettavisen at han ikke har noen tro på det han kaller Jaglands lett konspirasjonsteoretiske tilnærming.

– Det er litt oppsiktsvekkende at en generalsekretær i Europarådet kommer med slike uttalelser. Jagland bør være mer bekymret for at en statsministerkandidat brukte advokater for å stanse en kritisk reportasje i NRK, sier han.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeker at den er for generell.

– Han bør konkretisere mer og vise til eksempler. Hvilke medier mener han har gått for langt, hvem har tråkket over streken? Påstander om falske nyheter er en ganske heftig påstand, sier hun.