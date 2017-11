23-åring dømt for kjøp av overgrepsdukke i barnestørrelse

I oktober i fjor oppdaget tollere de første dukkene som var blitt bestilt av norske menn over internett.

Dommen i Fredrikstad tingrett er første gang kjøp av slike overgrepsdukker behandles i en norsk rettssal, melder NRK.

Østfold-mannen skal også ha oppbevart overgrepsmateriale i form av bilder og videoer. Han var dessuten tiltalt for å ha sendt meldinger med seksuelt innhold til en jente og smugfilmet en annen. I begge tilfellene var jentene under 16 år.

En meter lange overgrepsdukker med barneklær

Det var i mars i år Kripos sendte ut en pressemelding etter at Tollvesenet hadde varslet om trend som vakte stor bekymring. Den første seksualiserte barnedukken i ble beslaglagt i oktober i fjor.

De naturtro silikondukkene er rundt en meter lange. Flere av pakkene inneholdt barneklær og barnetepper. I mars hadde Tolletaten oppdaget 21 bestilte dukker.

30 dukker oppdaget – var bestilt av norske menn

Kripos fryktet at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep i fremtiden.

Totalt skal 30 menn mellom 18 og 60 år fra flere norske fylker ha bestilt lignende dukker, ifølge Kripos.

– I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

– Ikke fengsel for dukkekjøp alene

Fredrikstad tingrett påpeker i den ferske dommen at det finnes lite rettspraksis når det gjelder anskaffelse av seksualiserte barnedukker.

«Overtredelsen innebærer ingen fysiske overgrep eller misbruk av barn, noe som får betydning for straffverdigheten», heter det i dommen. Retten påpeker samtidig at dukken «fremstiller et mindreårig barn på en særdeles støtende måte».

Tingrettsdommerne kom til at riktig straffenivå for anskaffelsen av overgrepsdukken isolert sett ville vært en «forholdsvis høy bot».