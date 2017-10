Bussjåfør i Bergen angrepet ved holdeplass

Voldsepisoden skjedde klokken 07.44 på en holdeplass på Birkelundstoppen i Bergen, melder Vest politidistrikt.

Politi og ambulanse ble sendt til stedet. Politiet pågrep en ruset mann mistenkt for å ha angrepet sjåføren.

Bussjåføren har fått hodeskader og er sendt til Haukeland universitetssjukehus for behandling. Skadeomfanget er ukjent.

– Vi har fått opplyst at det virket som han var hardt skadd. Han blødde kraftig fra ansikt og hode, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ifølge politiet var bussjåføren ikke i bussen da hendelsen inntraff, men oppholdt seg inne på busselskapets område.

– Han skal ha vært inne i et hvileskur for sjåførene. Om angrepet skjedde inne i bua eller utenfor er foreløpig uklart, sier Kolltveit. Det ble meldt om at mannen hadde en kniv, men politiet har ikke fått dette bekreftet eller funnet noen kniv.

Det var en passasjer på en buss som meldte fra om hendelsen og politiet avhører flere vitner på stedet. Kriminalteknikere er også på stedet for å sikre spor.