Helsetilsynet: – Et tidsspørsmål før det vil skje nye alvorlige hendelser

Etter flere tilsyn mener Helsetilsynet det er store mangler ved håndteringen av psykisk syke som er dømt til behandling. Derfor ser tilsynet med bekymring på at antallet dømte øker dramatisk.

I 2019 ble 39 år gamle Cathrine Sand drept i Trondheim. Hun ble drept av en mann som allerede var dømt til tvungent psykisk helsevern.

Han hadde vært utilregnelig og begått voldshandlinger tidligere.

I januar publiserte Helsetilsynet en tilsynsrapport etter drapet. St. Olavs hospital fikk sterk kritikk, blant annet belyst i Adresseavisen. De ansvarlige etatene reagerte ikke på de mange faresignalene. De satte ikke inn tiltak.

Nå har Helsetilsynet også sett på andre saker. Sammen tegner det seg et bilde som gjør at tilsynet velger å advare. Det finnes ingen garantier for at det som skjedde i Trondheim ikke kan skje igjen.

– Det er ikke ofte vi sier det, men vi frykter og venter at det vil skje nye alvorlige hendelser med pasienter på dom. Hvis vi ikke får orden på dette, er det bare et tidsspørsmål, sier direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen til Aftenposten.

– Gjennomgående svikt

Direktøren omtaler feilene tilsynet fant i Trondheim slik:

– Det var gjennomgående svikt på de mest kritiske områdene, og spesielt i håndteringen av rus som risikofaktor for vold.

Krimteknikere og politi i Trondheim etter at Cathrine Sand ble drept i 2019.

Men de samme feilene kan skje flere steder. Feilene i Trondheim, som enkelte har kalt «nærmest uforståelige», handler blant annet om at:

Ansvaret for den dømte ble lagt på et nivå der ansatte ikke hadde erfaring med sikkerhetspsykiatri eller å vurdere samfunnsvern.

Vurderinger av voldsrisiko ble ikke gjort slik de skulle. Man tok ikke nok hensyn til tidligere forhold og informasjon i dommen.

Den dømte ble plassert i et belastet kommunalt boligtiltak preget av rus og kriminalitet.

Involverte etater delte ikke kritisk informasjon. Bekymringsmeldinger, også fra pårørende, om rus, adferd, innleggelser og boforhold fikk ingen konsekvenser for rammene rundt pasienten.

Man undervurderte hvordan rus kan utløse voldelig adferd, og man hadde ikke tilsyn for å fange opp rask forverring.

St. Olavs hospital skriver til Aftenposten at de forstår det stilles spørsmål. Siden 2019 har sykehuset jobbet kontinuerlig med forbedringer. Klinikksjef Elin Ulleberg at de ikke ivaretok ansvaret godt nok i saken om Christine Sand.

Også i en annen sak Helsetilsynet ser på, ser de at ansvaret for samfunnsvern gis til psykiatere helt uten erfaring med sikkerhetspsykiatri og pasienter på dom.

Det er mangler ved de nasjonale faglige retningslinjene for pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern. Det stilles for få krav til kompetanse hos de som ha ansvaret for dem og for å ivareta samfunnsvernet, mener tilsynet.

– Slik dette fremstår nå fra tilsynets side, er risikoen for gjentatte alvorlige voldshandlinger stor. Vi ser på det som en pågående risiko, sier direktør Andresen.

Direktør Jan Fredrik Andresen og seniorrådgiver Jon Ragnar Skotte i Helsetilsynet.

Samtidig skyter antallet dømte i været, slik Aftenposten har omtalt tidligere. Bare i fjor ble 58 dømt til tvungent psykisk helsevern. Over 300 mennesker er på dom. Det bekymrer.

– Det er et økende antall som allerede i dag utfordrer kapasiteten i det psykiske helsevernet. Det vil også utfordre hjelpeapparatets mulighet til å forebygge at sårbare pasienter ender opp som sikkerhetspasienter. Mangel på egnede boliger i kommunene forsterker problemet, sier Andresen.

– Dette kan bli en ond sirkel med store negative konsekvenser for samfunnsvernet, sier direktøren for Helsetilsynet.

Bislett-rapport på trappene: Gjenkjenner svikt fra Trondheim

Blant sakene Helsetilsynet også ser på nå, er den såkalte Bislett-saken i Oslo. 33 år gamle Rustam Louis Foss som til slutt ble skutt av politiet, var dømt til tvungent psykisk helsevern fra før.

Han hadde permisjoner fra sikkerhetsavdelingen. Én uke før hendelsen rykket politiet ut til et gatekjøkken. Der skal Foss ha blitt bortvist.

Helsetilsynet ønsker ikke å forskuttere tilsynsrapporten som skal komme, men sier at de gjenkjenner deler av svikten fra saken i Trondheim også i Bislett-saken. Det handler om samarbeid med politi, bosetting og håndtering av rus.

33 år gamle Louis Rustam Foss ble skutt av politiet. Han døde. Foranledningen var at han truet mennesker på gaten med kniv.

Etter det Aftenposten kjenner til, var det ukjent for politipatruljen som rykket ut til gatekjøkkenet at 33-åringen var dømt og innlagt på sikkerhetsavdeling. Derfor ble ikke sikkerhetsavdelingen varslet. Normalt vil et slikt varsel kunne føre til innstramninger i permisjon eller andre tiltak.

– Nå har vi blitt varslet om tre svært alvorlige hendelser på dom i løpet av to år. Dette er en bekymring vi har for hverdagen i helsetjenestene her og nå, sier Andresen.

Jon Ragnar Skotte, seniorrådgiver i Helsetilsynet, mener nøkkelen er et mer sømløst samarbeid der ulike etater snakker fritt seg imellom. For dømte til tvungent psykisk helsevern gjelder ikke samme krav til taushetsplikt mellom ulike etater.

– God flyt av relevant informasjon er essensielt. Det er nødvendig for å kunne fange opp negativ utvikling hos pasienten så tidlig dom mulig, sier Skotte.

Kontrollorgan som ikke klarer kontrollere

Ved dom til tvungent psykisk helsevern har påtalemyndigheten ved statsadvokatene en kontrollfunksjon. Statsadvokatene kan klage på for eksempel overføring av pasienter til et lavere nivå, eller på andre endringer i behandlingen.

Helsetilsynet stiller imidlertid spørsmål ved om statsadvokatene er i stand til å kontrollere det tilsynet mener er viktigst å kontrollere.

– Forsvarlig samfunnsvern handler oftest om kompliserte helsefaglige vurderinger og beslutninger, og ikke primært jus. Da har vi en kontroll- og klagefunksjon som ikke uten videre er egnet til å sikre at rammene rundt pasienten er forsvarlige. Statsadvokatene er glimrende jurister, men de er jo prisgitt at spesialistene gjør gode helsefaglige vurderinger, forteller Andresen.

Riksadvokaten påpeker overfor Aftenposten at ansvaret for den løpende behandlingen ligger hos helseforetaket, og at statsadvokatene kun har mulighet til å klage dersom hensynet til samfunnsvern ikke ivaretas nok. Riksadvokaten har ikke vurdert om det er grunn til å endre dagens kontrollregime.

Å rette opp i manglene trenger ikke være dyrt eller vanskelig, mener direktøren for Helsetilsynet. Men det må gjøres, og aller helst nå.

Han påpeker at Bislett-saken også er en påminnelse om at et godt system er viktig for å ivareta de dømte, som er en liten og sårbar pasientgruppe.

Vil løse utfordringene i løpet av få år

Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg denne uken. Sykehuset har ansvar for flest dømte til tvungent psykisk helsevern i landet.

Denne uken besøkte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus Oslo. Sykehusets spesialiserte team trekkes ofte frem som gode eksempler – team Helsetilsynet ser som en del av løsningen på utfordringene.

Til at det ikke står like bra til alle steder i landet, sier Kjerkol at regjeringen har gitt helseforetakene i oppdrag å lage en overordnet plan. Den skal gjelde sikkerhetspsykiatri og tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern.

– Planen skal blant annet ta opp spørsmål om kapasitet, organisering og sammenheng i tjenestetilbudet, samarbeidsavtaler med kommunene og behovet for langvarig forsterkede botilbud i samarbeid med kommunene, sier helseministeren.

I 2020 ble lovverket endret. Det gjorde at flere kan dømmes til særreaksjon, som tvungent psykisk helsevern.

– Det er en utfordring der vi får flere som dømmes til behandling. Vi har en jobb som må gjøres mellom departementene, mellom helse og justis, sier Kjerkol.

– Helsetilsynet påpeker flere mangler når det kommer til dømte til tvungent psykisk helsevern. Har man en vei å gå for å håndtere økningen som kommer?

– Dette er et tilbud som må utvikles i årene som kommer. Man må balansere samfunnsvernet opp mot pasientsikkerhet. Vi må sørge for at tjenestene er i stand til å utvikle et målrettet tilbud til alle som dømmes til behandling. Vi må sørge for at vi løser utfordringene i løpet av få år.