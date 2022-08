Bro kollapset i Øyer i Gudbrandsdalen – lastebil og bil skal ha havnet i vannet

Tretten bru i Øyer kommune i Gudbrandsdalen har kollapset. En lastebil og en bil har havnet i vannet. Begge sjåførene er berget.

Tretten bru i Gudbrandsdalen har kollapset. En lastebil står igjen i vegbanen.

15. aug. 2022 07:56 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Politiet i Innlandet meldte om ulykken på Twitter klokken 07.34.

– En lastebil og en personbil skal være gått i vannet. Det er ukjent hvor mange personer som kan være involvert og ukjent om det er personskader, skriver politiet på Twitter.

Rett etter klokken 08 sier politiet til Aftenposten at det var en person i hvert av kjøretøyene. Den ene sjåføren er berget og er nå på land. Noen minutter senere melder TV 2 at begge førerne av de involverte kjøretøyene er gjort rede for, og er i god behold.

I en pressemelding som politiet sendte ved 08.30-tiden, skriver de at fører av personbil er tatt hånd om av helsevesenet. Situasjonen er uoversiktlig. Det jobbes nå med å sikre lastebilen.

Politiet jobber nå med å kartlegge om det er flere enn de to kjøretøyene som har havnet i vannet. Det sier Bård Einar Hoft, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt til Aftenposten.

Tretten bru er 148 meter lang.

De melder at alt tilgjengelig redningspersonell er sendt mot stedet. E6 er stengt i begge retninger. Også Øyertunnelen, som ligger tolv kilometer sør for broen, er nå stengt.

Broen er 148 meter lang og krysser både Gudbrandsdalslågen og E6. Den ble åpnet i 2012 og er bygget i tre.

På bilder fra stedet kan man se at deler at broen har kollapset i sin fulle lengde, og at den også ligger over E6. Veien er stengt, og trafikken dirigeres forbi på stedet. Tyngre kjøretøy anbefales å velge riksvei 3.

Det bes om at vitner til ulykken tar kontakt med politiet, enten til politiet på stedet eller på telefon 02800.

Slik så broen ut før den raste sammen. Dette bildet er tatt i 2015.

Har du tips eller bilder? Send en e-post til 2286@aftenposten.no