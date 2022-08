Bro med lastebil og bil kollapset i Gudbrandsdalen

Tretten bro i Øyer kommune i Gudbrandsdalen har kollapset. En lastebil og en bil er rammet. Lastebilsjåføren ble reddet ut med helikopter.

Tretten bro i Gudbrandsdalen har kollapset. En lastebil står igjen i veibanen.

15. aug. 2022 07:56 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet i Innlandet meldte om ulykken på Twitter klokken 07.34.

– En lastebil og en personbil skal være gått i vannet. Det er ukjent hvor mange personer som kan være involvert og ukjent om det er personskader, skrev politiet på Twitter.

Bilder fra stedet viser at det står en personbil og en lastebil på restene av broen, men at disse ikke har endt opp i elven.

To førere i god behold

Rett etter klokken 08 sier politiet til Aftenposten at det var en person i hvert av kjøretøyene. Den ene sjåføren er berget og er nå på land. Noen minutter senere melder TV 2 at begge førerne av de involverte kjøretøyene er gjort rede for, og er i god behold.

En hvit personbil står også på broen.

I en pressemelding som politiet sendte ved 08.30-tiden, skriver de at føreren av personbil er tatt hånd om av helsevesenet. Lastebilen sto da på en bit av broen og sjåføren ventet da på å bli reddet ut.

Situasjonen er uoversiktlig, og politiet opplyser at de ikke vet hvor mange som er berørt. Innlandet fylkeskommune har satt krisestab, opplyser kommunikasjonssjef Halvor Løkken til VG.

Reddet fra lastebil med helikopter

Ved 08.45-tiden forteller øyenvitnet Henning Andre Herstad Hatlen at lastebilsjåføren ble reddet ut med helikopter. En redningsmann ble senket ned med line til helikopteret. Redningsmannen plukket opp lastebilsjåføren.

Da hadde sjåføren ventet på å bli reddet i over en time.

Bildet viser et ambulansehelikopter som henger over lastebilen. Fra helikopteret ser det ut til å henge en redningsperson.

Lastebilsjåføren ble hentet ut med helikopter.

– Lastebilsjåføren var i god behold. Han kunne selv gå bort til ambulansen for å bli sjekket, sier Hatlen i telefon til Aftenposten.

Lastebilen står med en vinkel på 50–60 grader oppover restene av den ene siden av broen.

Politiet jobber nå med å kartlegge om det er flere enn de to kjøretøyene som har havnet i vannet. Det sier Bård Einar Hoft, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt til Aftenposten.

Politiet snakker også med vitner for å kartlegge om det var fotgjengere på broen, men foreløpig er det ingenting som tyder på det. Politiet har også en drone på plass for å sjekke om det er noen som er i vannet.

En del av broen har falt ned på E6. Derfor vil E6 forbi stedet være stengt i flere dager fremover.

– E6 kommer helt sikkert til å bli stengt i flere dager. Det blir skiltet med omkjøring i begge retninger, sier Terje Krogstad.

Han er leder i Geografisk driftsenhet midt i Innlandet politidistrikt.

Tretten bro var 148 meter lang.

Åpnet i 2012 – tilsvarende brotype kollapset i 2016

Broen er 148 meter lang og krysser både Gudbrandsdalslågen og E6. Den ble åpnet i 2012 og er bygget i tre.

Broen er en limtrebro og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp), er på stedet mandag morgen.

– Jeg står her og ser på det nå. Den er helt ødelagt – alt har ramlet ned, sier han til Dagbladet.

– Det er helt katastrofalt, helt uvirkelig, det er jo også ei ganske ny bru.

Slik så broen ut før den raste sammen. Dette bildet er tatt i 2015.

På bilder fra stedet kan man se at broen har kollapset i sin fulle lengde, og at den også ligger over E6. Veien er stengt, og trafikken dirigeres forbi på stedet.

Tyngre kjøretøy anbefales å velge riksvei 3.

Det bes om at vitner til ulykken tar kontakt med politiet, enten til politiet på stedet eller på telefon 02800.

