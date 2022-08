1. august meldte Sandnesposten at en person ble skadet etter at han fikk noe over seg. Ulykken skjedde ved det gamle rådhuset.

31. juli meldte Landruk24 at en bonde døde etter en arbeidsulykke i et fjøs i Gausdal. En mann i 40-årene ble erklært død på stedet, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

28. juli rykket nødetatene ut til en arbeidsulykke på Brooklyn Bar på Solsiden i Trondheim, meldte Adressa. En person hadde fått en stor øltank over seg. Brannvesenet opplyste at det var tre ølfat som hang sammen, og at personen fikk foten i klem under det ene. Ifølge dem var det rundt 500 liter øl i hvert fat.

26. juli ble en mann alvorlig skadet på jobb for Equinor Mongstad, skrev avisen Nordhordland. Personen fikk lillefingeren kappet av.

25. juli ble en mann i 40-årene kritisk skadet etter at han falt fra en stige ved Norefjellstua på Norefjell, meldte Bygdeposten. Mannen døde senere av skadene.

25. juli meldte VG at en person fikk klemskade i forbindelse med arbeid ved et transportbånd i Ålesund. Han ble kjørt til sykehuset med skadet arm.

22. juli meldte NRK at en person fikk skader i hånden etter arbeid med en frityr i Mandal. Politiet etterforsker saken og Arbeidstilsynet er varslet, skrev NRK.

21. juli meldte RB.no at en mann i 20-årene pådro seg kuttskader i forbindelse med bæring av fasadeglass på Aamodt senter i Fjerdingby i Rælingen.

18. juli meldte RB.no at en mann fikk skader i bena etter en ulykke på et industriområde ved Gardermoen. Han ble påkjørt av en truck.

18. juli skrev Nettavisen at en person ble fløyet til Lillehammer sykehus etter å ha havnet under en traktor i en arbeidsulykke i Lom i Gudbrandsdalen.

17. juli kjørte lastebiler, busser og personbiler i sakte fart fra Brattvåg gjennom bygdene i Haram. De hedret Jonas Longva, som døde i en arbeidsulykke. Det meldte Sunnmørsposten. Longva fikk strøm i seg via høyspentledningen i forbindelse med arbeid på Bjørnøya ved Søvik.

14. juli skrev Lister 24 at en mann ble skadet i en arbeidsulykke etter han ble truffet av en gjenstand på rundt 25 kilo i øvre del av kroppen.

13. juli meldte NRK at en lastebilsjåfør ble kjørt til sykehus for undersøkelser etter å ha skadet hånden i en arbeidsulykke.

12. juli meldte Brønnøysund Avis at en lastebil hadde kjørt inn i veggen i transporttunnelen hos Brønnøy Kalk.

11. juli meldte NRK om en arbeidsulykke ved en skole på Rørvik. Ifølge politiet hadde en ansatt falt fra et tak. Vedkommende hadde sterke smerter og ble hentet av ambulanse.

12. juli meldte Halligndølen om en arbeidsulykke i Holk kommune. En mann fikk kappet av tre fingre på en kappsag mens han jobbet med å bygge en hytte i Skurdalen.

8. juli skrev VG at en person hadde fått en truck delvis over seg på Langhus i Nordre Follo. Vedkommende var bevisst, men kjørt til Ahus. Arbeidstilsynet er varslet, og politiet oppretter sak, skrev VG.

6. juli skrev Bygdanytt at fire personer skal ha fått skader etter en eksplosjon på Arna stasjon. En tank med varmt lim skal ha eksplodert bakpå en traktor. Varmt lim skal ha truffet fire arbeidere som sto bak traktoren.

5. juli skrev NTB at en mann omkom etter en alvorlig arbeidsulykke på Vega. Ulykken skjedde under slåttonna, og mannen skal ha fått en høyball over seg. Han ble først sendt til Helgelandssykehuset Sandnessjøen med helikopter, før han ble flyttet til UNN i Tromsø. Der døde han.

2. juli meldte Sør-Trøndelag at en mann ble skadet etter at han falt fra en buss og slo hodet i betonggulvet ved en bedrift i Orkanger.

1. juli meldte Adresseavisen at en mann ble hentet av ambulanse etter at han fikk en tung plastdunker over seg. Ulykken skjedde i forbindelse med lossing av containere på en bedrift i Orkanger.

29. juni meldte Sandnesposten at en mann ble skadet etter at han falt hos et transportfirma på Ganddal.

28. juni skrev Trøndelagsnytt at syv av de ni ansatte som ble fraktet til sykehus etter at klor og syre ble blandet på et industrianlegg på Fosen i Trøndelag, var utskrevet.

28. juni skrev NRK at en mann fikk foten i klem,. En mann i 30-årene er kjørt til sykehuset i ambulanse etter en arbeidsulykke på Herøya industripark i Porsgrunn.

23. juni skrev Adresseavisen at en mann ble sendt til sykehus etter å ha fått en støtdemper-fjær i hodet på Heimdal.

24. juni skrev Fjordenes Tidende at Cruiseskipet Aida Nova ble bistått av redningshelikopteret fra Florø etter at et medlem av crewet om bord skadet seg. Vedkommende hadde vært i en arbeidsulykke, opplyste rederiet.

23. juni skrev TA at en person kuttet seg med en vinkelsliper i en arbeidsulykke i Skien.

22. juni meldte TA at to menn ble skadet i en arbeidsulykke i Skien. To personer, den ene i 40-årene og den andre i 60-årene, ble kjørt til sykehus etter an arbeidsulykke på Kjørbekk i Skien mandag ettermiddag. I forbindelse med lossing av byggeelementer skal de to personene ha fått en stor plate over seg.

22. juni skrev Haugesund Avis om en fallulykke på Karmøy. En mann hadde falt fra en lift på en lastebil. Han fikk skader i arm og rygg.

21. juni skrev HA at en mann ble skadet etter at en truck veltet på Hamar. Vedkommende ble fraktet til Ullevål sykehus.

19. juni skrev Hitra Frøya om en arbeidsulykke ved Myhrens verksted, som førte til bruddskader hos en ung bilmekaniker. Han ble skadet da et bildekk eksploderte.

17. juni skrev NRK at en mannlig håndverker i 40-årene møtte opp hos legevakten i Larvik med skader etter et fall. Han ble kjørt til Skien sykehus for behandling. Politiet gjorde undersøkelser på stedet og varslet Arbeidstilsynet.

17. juni meldte NRK at en kvinne besvimte etter arbeidsulykke, hvor hun fikk skadet hånden i klem i forbindelse med transportbåndarbeid på Hitra.

16. juni skrev Glåmdalen at nødetatene rykket ut til en arbeidsulykke på Årnes, der en håndverker hadde falt fra en stige.

16. juni skrev Lindesnes at en person ble brakt til sykehus etter en arbeidsulykke. Den skadede mannen falt fra en stige.

15. juni skrev Bladet om en arbeidsulykke i forbindelse med byggingen av nye E6. En ansatt fikk strøm i seg.

11. juni fikk politiet melding om en arbeidsulykke med personskade ved en bedrift i Orkanger. Mannen falt fra et lasteplan og pådro seg ankel- og bekkenbrudd.

10. juni fikk politiet melding om en arbeidsulykke ved et bilverksted på Fevik, skrev Grimstad Adressetidende. En ansatt skal ha fått en klemskade ved en løftebukk og ble kjørt til sykehus i Arendal for videre oppfølging. Politiet undersøker hva som har skjedd.

10. juni skrev Nettavisen at en mann i 60-årene omkom etter fall fra en lift. Arbeidsulykken skjedde i Tjemslandsmarka på Varhaug i Hå.

9. juni meldte Helgelendingen om en arbeidsulykke på Mo Industripark. En person ble kjørt til Helgelandssykehuset Mo i Rana med skade i hånden.

9. juni skrev Budstikka at en mann ble skadet i en arbeidsulykke på E16. Han fikk en kran eller kurv over seg, meldte politiet.

7. juni meldte Varden at en mann i 30-årene var kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Herøya i Porsgrunn. Han fikk strøm i seg i forbindelse med el-arbeid.

4. juni meldte Stavanger Aftenblad at en person hadde blitt hardt skadet etter en arbeidsulykke i Stavanger sentrum. En person falt tre- fire meter ned i en nybygd heissjakt.

3. juni skrev VG at det hadde skjedd en arbeidsulykke på en bedrift i Verdal. En person skulle ha falt fra andre etasje. Vedkommende ble hentet av ambulanse og hadde skadet foten og hånden, opplyste politiet.

3. juni skrev Lillesand Posten at en person hadde skadet seg i forbindelse en arbeidsulykke i Lillesand.

2. juni meldte NRK at en mann hadde blitt kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke i Eiken i Hægebostad. Arbeiderens ben skal ha kommet i klem.

23. mai falt polske Grzegors Sandomierski (49) fire meter ned på en betongplatting i Risør. Han døde dagen etter på Ullevål sykehus.