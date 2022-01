Fire år siden sist det ble sendt ut rødt farevarsel for nedbør. Onsdag kommer «Gyda» til å treffe Møre og Romsdal og Trøndelag.

Ekstremværet «Gyda» vil onsdag lande i Vest- og Midt-Norge. Flere steder må man forberede seg på eksepsjonelt høye nedbørsmengder.

Det ble sendt ut rødt farevarsel da ekstremværet «Birk» traff kysten av Vestlandet lille julaften i 2017. Regnet som fulgte ga også ny døgnnedbørsrekord for desember.

11. jan. 2022 22:05 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld passerte «Gyda» Island. Neste stopp: Norge.

Tidligere tirsdag oppgraderte Meteorologisk institutt farevarselet for nedbør til rødt – det høyeste farenivået. «Gyda» vil ramme Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag hardest. Sist værmeldingsinstituttet sendte ut rødt farevarsel for nedbør var i desember 2017, da ekstremværet «Birk» herjet.

Ekstremværet som traff Vestlandet i 2017 herjet over flere dager. Det førte med seg jordras, flom og forsikringsutbetalinger for mange millioner.

– Det er ikke så ofte det sendes ut rødt farevarsel for nedbør, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim til Aftenposten.

Haavald Roald i Hausdalen måtte bruke båt som fremkomstmiddel etter ekstremværet Birk i 2017.

Forbereder seg på 20-års flom

Flere har brukt tirsdagen til å forberede seg på ekstremværet. Flere forsikringsselskaper har oppfordret kundene til å sikre verdigjenstander. Statens vegvesen har sagt at de forventer svært krevende kjøreforhold.

I Trøndelag forbereder flere kommuner seg på 20-års flom når «Gyda» kommer onsdag. I Verdal kommune har de økt beredskapen og forbereder seg på det verste, skriver Adresseavisen.

Værfenomenet som treffer Norge onsdag beskrives som en atmosfærisk elv.

Vind i høyden drarm ed seg mye nedbør kombinert med fuktig og mild luft.

Vestlandet, Trøndelag og Innlandet vil bli truffet mest av regnværet.

Fakta Fakta om atmosfæriske elver Atmosfæriske elver er lange og smale soner med fuktig luft (vanndamp) fra tropiske områder. Det finnes til enhver tid tre til fem atmosfæriske elver på hver halvkule. Hver av dem kan frakte like mye vann som en av landjordens største elver. Noe av vanndampen som treffer Norge kan komme helt fra tropene, men nærere havområder er en langt større kilde. De tropiske luftmassene blir fraktet til våre breddegrader ved hjelp av kraftige vinder i atmosfæren. Når luftmassene kommer til Norge blir vanndampen omgjort til regn. Atmosfæriske elver flytter seg lite når de først treffer land. Derfor gir de store mengder regn over lengre tid på et mindre område. På Vestlandet kan opp mot 80 prosent av de mest ekstreme nedbørhendelsene knyttes til atmosfæriske elver. Ved kysten lenger nord gjelder det nesten 60 prosent og i innlandet rundt 40 prosent. Typiske konsekvenser av nedbøren fra atmosfæriske elver er flom og jordskred. Kilde: Store Norske Leksikon, Bjerknessenteret for klimaforskning og Yr. Vis mer

Kan komme 150 mm i løpet av 24 timer

Det er vanskelig å si hvor uvanlig det er med ekstremvarsel i Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Austerheim fra Meteorologisk institutt.

– Rødt betyr i utgangspunktet at det er ganske sjeldent. Noen steder i Møre og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag er det ventet 120 millimeter regn i løpet av ett døgn. Lokalt kan det komme opp mot 150 millimeter i løpet av et døgn, det er mye for området, sier Austerheim.

Det er ikke så ofte det utstedes rødt farevarsel fra værmeldingsinstituttet.

I fjor ble det utstedt ett rødt farevarsel, det var for ekstremværet «Frank». Men da var det snakk om kraftig vind.

I 2020 ble det sendt ut rødt farevarsel for «Didrik» og «Elsa», men ikke for nedbør.

I årene 2018 og 2019 ble det totalt sendt ut to farevarsel for ekstremvær.

Mens man må tilbake til desember 2017, da ekstremværet «Birk» traff Vestlandet, at det sist ble utstedt rødt farevarsel for nedbør.

Dersom ekstremværet «Gyda» hadde truffet Vestlandet sør for Stadt, så hadde ikke nedbørsmengden vært like alvorlig, forklarer Austerheim.

– Der kreves det større nedbørsmengder for å sende ut rødt farevarsel.

For eksempel må det være meldt mer enn 150 millimeter i løpet av 24 timer for at det skal sendes ut rødt farevarsel på Vestlandet sør for Stadt. Mens det i Troms og Finnmark må komme mer enn 60 millimeter i løpet av et døgn, viser Meteorolgisk Institutts oversikt.

Flom- og skredvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i tillegg sendt ut flom- og skredvarsel på oransje nivå for Vestlandet og Midt-Norge.

Det er også sendt ut farevarsel om kraftige vindkast på gult nivå flere steder i landet, også for fjellet i Sør-Norge, melder Meteorologene på Twitter.

Mens det i deler av Nord-Norge er sendt ut gult farevarsel om snø og snøfokk.