Politiet etterforsker gjeldsmotiv etter bortføringen i Tolga

Politiet sier at 20-åringen som ble bortført i Tolga søndag, ble skutt under bortføringen. Én av hypotesene politiet undersøker, er om gjeld kan ha spilt inn.

Det ble løsnet skudd da en 20-åring ble bortført i Tolga søndag, bekrefter politiet.

NTB

4. jan. 2022 13:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kan bekrefte at det er blitt løsnet skudd, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til TV 2.

Hun bekrefter også at 20-åringen ble skutt under hendelsen natt til søndag, der flere gjerningspersoner tok seg inn i foreldrenes hus i Tolga og tok 20-åringen med seg.

20-åringen kom søndag kveld til rette. Ekeland vil ikke si noe om omfanget av skadene 20-åringen ble påført.

Bistandsadvokat Helge Hartz sa mandag kveld til Arbeidets Rett at 20-åringen ble skutt, men at han ikke er alvorlig skadet.

Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke, og sier at de har noe informasjon som de jobber ut ifra.

– Det vi kan si er at én av hypotesene vi har er at gjeld er innblandet i dette, men ut over det vil vi ikke gå inn på hva vi mener kan være motivet for denne hendelsen, sier Ekeland.

Hun sier til VG at politiet i Innlandet får bistand fra Kripos i saken.

20-åringen satt på et tog på Gardermoen da han meldte seg til familien søndag kveld.

– Vedkommende kom på toget på Gardermoen med avgang Lillehammer 21:59 og identifiserte seg for konduktøren, og sammen kontaktet de familie og politiet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i VY til NRK.