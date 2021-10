Direkte klokken 14: Politiet med siste nytt om Kongsberg-drapene

Politiet holder pressekonferanse på Kongsberg klokken 14. Der skal de orientere om siste nytt etter drapene forrige uke.

Nå nettopp

Saken oppdateres.

Fem ble drept og tre ble skadet på Kongsberg onsdag kveld i forrige uke. Politiet pågrep 37 år gamle Espen Andersen Bråthen etter drapene i sentrum av byen. Mannen var bosatt i byen.

Den 37 år gamle mannen har innrømmet at han sto bak drapene og angrepet som ble utført blant annet med pil og bue. Bråthen er varetektsfengslet.

Fire kvinner og en mann i alderen 50–70 år ble drept. To er også alvorlig skadet.

Klokken 14 holder Sørøst politidistrikt en pressebriefing på Quality Hotel Grand på Kongsberg der de orienterer om siste nytt i saken.

Drapene i Kongsberg har sterkt preget den lille byen de siste dagene. Drapene skjedde i sentrum av byen.

Før helgen ble det meldt at Bråthen skal gjennom en prejudisiell rettspsykiatrisk undersøkelse og at utfallet av denne kan få stor betydning for skyldspørsmålet.

Andersen Bråthen ble underlagt en slik undersøkelse i 2020. Innholdet og resultatet av den har politiet ikke hatt anledning til å gå ut med.

I mai i fjor ble Bråthen ilagt besøksforbud overfor sine foreldre.

Politiet fikk de første desperate meldingene fra øyenvitner kl. 18.12.30 onsdag kveld for fem dager siden. De fortalte at en person skjøt etter mennesker med pil og bue.

Det ble sendt en patrulje til stedet. Patruljen skal ha sett gjerningspersonen første gang klokken 18.18, før de mistet ham av syne.

De fem avdøde skal ha blitt drept etter dette. Manne ble pågrepet 34 minutter etter de første meldingene til politiet.

Tidslinje for hendelsene