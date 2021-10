Tosifret antall fornærmede i Kongsberg. Fem personer ble drept med stikkvåpen

Politiet bekrefter at alle ofrene på Kongsberg ble drept med stikkvåpen.

18. okt. 2021 13:45 Sist oppdatert nå nettopp

Fem ble drept, og tre ble skadet på Kongsberg onsdag kveld i forrige uke. Politiet pågrep 37 år gamle Espen Andersen Bråthen etter drapene i sentrum av byen. Mannen var bosatt i byen.

Bråthen har innrømmet at han sto bak drapene og angrepet som ble utført blant annet med pil og bue. Han er varetektsfengslet.

Fire kvinner og en mann i alderen 50–70 år ble drept. To er også alvorlig skadet.

Mandag holdt Sørøst politidistrikt en pressebriefing på Kongsberg om nye detaljer i saken.

Drepte med stikkvåpen

Politiet sier de formelt nå har avhørt 60 vitner. De har totalt snakket med 140 personer i Kongsberg. Angrepet startet på en Coop-butikk i byen.

– Vi vet at det ble skutt med pil og bue inne i butikken. Det er kjent at en politibetjent utenfor tjeneste ble skadet på Coop, sier politiinspektør Per Thomas Omholt på pressekonferansen.

Drapsmannen skal ha avfyrt en rekke piler mot flere personer også etter å ha gått ut av butikken. Det skal ha skjedd i Myntgata og deretter i Peckels Gate.

Han skal ha lagt fra seg eller mistet pilene og buen. Det har trolig skjedd før han fortsatte med stikkvåpen ned Hyttegata, opplyser politiet.

Drapene i Kongsberg har preget byen sterkt. Drapene skjedde i sentrum av byen.

Politiet opplyser at fem personer ble drept i Hyttegata. De opplyser at det ble brukt stikkvåpen i alle drapene.

– Det skjedde både på privatadresser og i det offentlige rom. Foreløpig tyder alt på at disse ofrene var tilfeldige, sier Omholt.

Politiet vil ikke gå inn på hva slags våpen det er snakk om. Årsaken er at de ennå ikke har avhørt to personer som var på åstedet.

De opplyser at det er snakk om et tosifret fornærmede i saken. Etterforskningen skal vise hva de er utsatt for etter straffeloven. Blant annet skal en test av pilene og buen vise hvilken skade våpenet kan forårsake. Det vil kunne avgjøre om dette også kan være snakk om drapsforsøk.

De sier at sykdom er deres sterkeste hypotese som bakgrunn for at drapsmannen gjennomførte handlingene.

– Hypotesen om konvertering til islam er svekket. Han har sagt dette offentlig, men har ikke fulgt det opp i praksis, sier Omholt.

Etterforskning skal også kartlegge siktedes historie de siste årene.

Det har vært stor oppmerksomhet om politiaksjonen der gjerningsmannen utførte drapene etter at politiet først oppdaget ham. Denne politiaksjonen vil ikke politiet gå nærmere inn på før etterforskningen av hendelsesforløpet er ferdig.

Ilagt besøksforbud

Før helgen ble det meldt at Bråthen skal gjennom en prejudisiell rettspsykiatrisk undersøkelse, og at utfallet av denne kan få stor betydning for skyldspørsmålet.

Bråthen ble underlagt en slik undersøkelse i 2020. Innholdet og resultatet av den har politiet ikke hatt anledning til å gå ut med.

I mai i fjor ble Bråthen ilagt besøksforbud hos sine foreldre.

Politiet fikk de første desperate meldingene fra øyenvitner kl. 18.12.30 onsdag kveld for fem dager siden. De fortalte at en person skjøt etter mennesker med pil og bue.

En patrulje ble sendt til stedet. Patruljen skal ha sett gjerningspersonen første gang klokken 18.18. Så mistet de ham av syne.

De fem avdøde ble drept etter dette. Mannen ble pågrepet 34 minutter etter at de første meldingene kom til politiet.

Tidslinje for hendelsene