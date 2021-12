Sabrin Ali må forlate barna sine før nyttår. – Umenneskelig, sier stortingsrepresentant.

– Nok et eksempel på umenneskelig innvandringspolitikk, sier Tobias Drevland Lund fra Rødt.

Tobias Drevland Lund, nyvalgt stortingsrepresentant for Rødt, mener barns hensyn må veie tyngre.

Nå nettopp

(Bergens Tidende): Torsdag i forrige uke mottok Sabrin Mohammed Ali et brev fra Utlendingsnemnda (UNE). Der ble det slått fast at hun må forlate landet før 1. januar 2022. Barna hennes på to og fire år er derimot norske og kan bli hos faren, som også har norsk statsborgerskap. Til BT sa hun at «det føltes som at verden kollapset».

Nå får hun en hjelpende hånd fra partiene Rødt og KrF: