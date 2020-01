Tirsdag klokken 10 kalte politiet inn til sin andre pressekonferanse, for å informere om siste nytt i drapsetterforskningen.

Mandag ble to personer, en mann og en kvinne, funnet døde i et populært turområde ved Gullfjellsvegen. Samme kveld ble to personer pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Politiet pågrep to menn rundt klokken 21, i en bolig i sentrum. De ble pågrepet sammen, sa Høyland på pressekonferansen.

De to mennene er i 30- og 50-årene, og det er ikke bestemt om de skal varetektsfengsles. Politiet skal avhøre dem i formiddag.

Høyland bekrefter at de to er kjente for politiet fra før.

Bjørn Erik Larsen

Utelukker ikke flere pågripelser

Høyland sa tidlig i pressekonferansen at politiet fremdeles jobber med flere hypoteser, men at de ikke vil binde seg til én. Hun bekrefter imidlertid at en av hypotesene innebærer at de avdøde har blitt drept et annet sted, og fraktet til funnstedet.

– Vi har avhørt et 30-talls vitner, som innebærer omgangskretsen deres, turgåere i området og naboer, opplyste politiinspektør Tore Salvesen.

Politiet ønsker ikke å si noe om relasjonen mellom de to mennene som er pågrepet, eller hva som ledet til pågripelsen.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser, og det er helt begrenset hvilke detaljer vi kan dele med offentligheten, sier Høyland.

Ørjan Torheim

– Antar at dagen går med til avhør

Kjetil Ottesen er utnevnt som forsvarer for mannen i 30-årene som er pågrepet.

Da BT traff Ottesen i 10-tiden tirsdag, var han på vei inn på politihuset for å treffe klienten, en mann han også har representert tidligere.

– Jeg antar at store deler av dagen går med til avhør, sier advokaten, som ennå ikke har fått snakket med klienten sin.

Ottesen kan ikke svare på om klienten vil forklare seg, eller om spørsmålet om straffskyld overhodet vil bli tema under avhøret. Han kjenner heller ikke identiteten til de avdøde, og kan derfor ikke si noe om en eventuell relasjon mellom ofrene og klienten.

Advokaten opplyser at han ble kontaktet av politiet seint mandag kveld.

TOR HØVIK

Vil ikke påvirke vitneforklaringer

Etter pressekonferansen sier Salvesen til BT at det som kommer frem i avhørene vil avgjøre om det blir flere pågripelser.

Høyland sier til BT at de holder kortene tett til brystet, fordi de ønsker å avhøre flere turgåere.

– Hvis de hører politiet si noe om hvordan det ser ut der, kan det påvirke dem og svekke vitneforklaringene, sier hun.

– Hva ønsker dere å få ut av avhørene i dag?

– Jeg håper at de som er pågrepet kan si hva de gjorde i løpet av gårsdagen. Opplysningene vi har i saken gjør at vi mener det er overveiende sannsynlig at de har drept de avdøde, sier Høyland.

Fant blodige gjenstander

Det var turgåere som slo alarm og varslet politiet, etter å ha funnet blodige gjenstander i en liten elv på stedet. Politiet gikk først ut med en pressemelding om at en kvinne var funnet død, og flere timer seinere fant de mannen.

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene. Begge er kjente for politiet fra før.

På spørsmål om hvorfor de ikke fant de to avdøde samtidig, sier Høyland følgende til BT:

– Når en patrulje kommer til det de mistenker at kan være et åsted, er det rutine å ikke gjøre noe som kan endre på åstedet. Derfor må de tilkalle krimteknikere.