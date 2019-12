– Hvorfor ikke fylle Grieghallen med cruiseturister om sommeren? Hvorfor ikke sette opp Jeppe på Bjerget eller symfonier med Grieg? Hvorfor ikke arrangere sommerrevyer slik Dizzie Tunes i sin tid hadde i Tønsberg?

Tor Christian Sletner har mange forslag til hvordan Norge skal få cruisepassasjerer til å legge igjen mer penger på land.

Sletner er europeisk visepresident i CLIA, Cruise Lines International Association, og holder til i Brussel. En ny rapport viser at bare 8 prosent av cruiseturistene forbruk tilfaller norsk økonomi direkte. I 2014 var det 19 prosent. Dermed har inntektene gått ned, til tross for at antall turister nesten er doblet.

– Jeg har sagt det før: Lag et tilbud som drar turistene ut av båten. Du konkurrerer med et luksusskip med svært god bevertning og topp kvalitet på alle tilbud. Hvis man skal ha cruiseturister ut, må man tilby noe særegent norsk med høy kvalitet, og det har Norge rikelig av, sier Sletner.

Kommet for å bli

Cruiseskipene er kommet for å bli, og det vil bli flere av dem i årene som kommer, er det klare budskapet fra Sletner. Mange av dem vil også bli mer klimavennlige, hevder han. I Norge har det vært omtrent 1 million cruiseturister i 2019.

Nedgangen i forbruk på land er en utfordring, mener bransjelederen. Han påpeker at de er godt i gang med å utvikle «nye, attraktive tilbud».

– Vi betviler ikke tallene fra Innovasjon Norge, men vi velger å se dette positivt. Vi har en jobb å gjøre, og er i gang med et bredere og tettere samarbeid med destinasjonene om å utvikle lokale tilbud bedre, sier Sletner.

– Er rederiene rett og slett blitt for gode til å holde på pengene selv?

– De er blitt best og billigst på mange fronter. Men det er fullt mulig å utvikle tilbud på land. Dette er en kjempemulighet for Norge. Vi tror der er et enormt potensial, sier Sletner.

Han minner om at cruisetrafikken har ringvirkninger i norsk økonomi, spesielt i den maritime næringen langs kysten, som har store oppdrag fra cruiserederiene.

– For øyeblikket er det kontrakter ute på over 10 milliarder kroner, sier Sletner.

– Kjempedårlig deal

Det «faller på sin egen urimelighet» at lokalsamfunnene skal utvikle tilbud til cruiseturister for å få dem til å bruke mer penger, mener nasjonal talsperson for Miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad.

– Tallene fra Innovasjon Norge viser at dette er en kjempedårlig deal for Norge, sier Hermstad.

– Cruisenæringen har jo ett formål: at folk skal være om bord på båten og bruke så mye som mulig av pengene sine der. Det er stikk i strid med utsiktene til at de vil bruke penger lokalt.

MDG mener cruiseturismen er uforenlig med klimamålene og vil ha sterk begrensning av bransjen.

– Vi som samfunn bør holde disse monstercruisebåtene unna. De ødelegger en mer bærekraftig og miljøvennlig turisme, som dessuten gir bedre fortjeneste for lokale økonomier, sier Hermstad.

Marit Hommedal, NTB scanpix

Vil tvinge skipene til å kjøpe norsk

En måte å sikre høyere inntekter fra cruiseturismen er å tvinge rederiene til å kjøpe norske varer og tjenester, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som er nestleder i Sosialistisk venstreparti.

– Dette er en næring vi får veldig lite igjen fra som nasjon. Derfor mener vi at vi må se på muligheten for både beskatning og andre reguleringer, sier Fylkesnes.

– Skipene blir større og større og stadig mer selvforsynt. Rederiene har hele næringskjeden, mens distriktene sitter igjen med småpenger og smuler i forhold til det cruiseaktørene tjener.

SV har foreslått å etablere et konsesjonssystem som tvinger operatørene til å velge norske leverandører på mat og tjenester. Partiet ønsker også å innføre turistskatt.

– Tallene fra Innovasjon Norge viser tydelig at vi trenger å regulere bransjen. Gjennom en konsesjonsordning kan nasjonale tilbydere konkurrere om å vinne kontrakter med rederiene, sier Fylkesnes.

– Vil et slikt krav være i samsvar med EØS-reglene og internasjonale handelstraktater?

– Det kan utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen, men vi mener at det er innafor, sier Fylkesnes.