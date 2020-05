Oslofolk har brukt naturen tre ganger mer enn vanlig i koronakrisen

Forskerne har undersøkt aktiviteten ved hjelp av mobile sporingsdata i treningsapplikasjonen Strava, delt av tusenvis av innbyggere i hovedstaden, opplyser NINA på sine nettsider.

– Vi har sett en økning i alle former for utendørsaktiviteter, både løping, fotturer og sykling, og alle deler av byen og omegn tas i bruk. Den største økningen fant vi likevel på avsidesliggende stier, sier Zander Venter, som er en av forskerne bak studien.

Han mener at dette tyder på at tilgang på grøntarealer både demper de negative effektene av isolering, gjør det lettere å overholde retningslinjer om sosial distansering og muligens reduserer risikoen for smitteoverføring.