Kvinneopprør i den somaliske moskeen: – Vi er lei av å vaske og lage mat

Lørdag møtte kvinner en stengt kvinneinngang i den somaliske moskeen i Oslo. Nå krever de at styret trekker seg, og at kvinner må få være med og stemme frem et nytt.

– Vi er lei av å bare vaske, lage mat og betale, vi har også rettigheter. Dette er Norge. Vi bor i et likestilt land!

Lul Abdis snakker bestemt og stødig på kafeen rett ved moskeen på Grønland i Oslo.

