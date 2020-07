Belgia er nå «rødt» – disse landene kan følge etter

Flere europeiske land er i faresonen for å miste sin «grønne» status. Noen ligger allerede over FHIs smittekriterium.

Torsdag kveld kom meldingen om at reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag 1. august. Det betyr at alle som kommer fra landet til Norge må ti dager i innreisekarantene.

