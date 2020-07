Lørenskog-drapene: Trolig ikke avhør av moren før neste uke

Helsetilstanden til kvinnen som er siktet for drap på de to barna sine i Lørenskog, gjør at hun ikke blir avhørt før etter helgen.

Lys og blomster utenfor blokken der de to barna ble funnet døde søndag. Annika Byrde / NTB Scanpix

23. juli 2020 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, til NRK.

– Ut fra min vurdering kan det ikke bli avhør denne uken. Da må det skje en radikal forbedring i tilstanden hennes, og det tror jeg ikke skjer, sier Lærum til Aftenposten.

Den 35-årige moren ble funnet skadet sammen med de to barna, to gutter på syv og ett år, i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune om morgenen søndag 19. juli. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus.

Dagen etter opplyste politiet at moren er siktet for drap. Lærum har forsøkt å snakke med henne om det som har skjedd og siktelsen mot henne. Den erfarne forsvarsadvokaten er usikker på om kvinnen oppfattet at hun er siktet.

– Det er umulig å snakke med henne om det som skjedde natt til mandag. Det er en utilnærmelig problemstilling for henne akkurat nå, sier Lærum.

Moren er fortsatt innlagt på sykehus og det er oppnevnt en rettspsykiatrisk sakkyndig som skal gjennomføre en prejudisiell observasjon, forteller Lærum.

De to barna er obdusert, men av hensyn til etterforskningen har ikke politiet villet si noe om dødsårsaken.

– Barna er obdusert, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke opplyse om dødsårsak per nå, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

