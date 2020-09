To til sykehus etter rekkehusbrann i Asker

Det brant natt til fredag i en rekkehusleilighet i Sætre i Asker kommune. To personer er kjørt til sykehus med røykskader.

NTB

Oslo politidistrikt meldte om brannen ved 4.45-tiden natt til fredag.

– Det var folk inne, men nå er alle gjort rede for, forteller vaktkommandør Morten Grimstad i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Det var fare for spredning til andre boliger på stedet, og samtlige beboere ble evakuert. Ifølge politiet måtte to beboere hentes på et tak fordi de ikke kom seg ut andre steder.

Hovedbrannen var ved 5.30-tiden slått ned, men det var fortsatt noe varme og røyk i takkonstruksjonen.

